HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Konya'da çöken binada son durum! Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

SON DAKİKA | Konya'da çöken binada son durum! Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

25.01.2025 07:36
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
25.01.2025 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya’nın Selçuklu ilçesinde 4 katlı bina akşam saatlerinde çöktü. Olay yerine gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptıkları incelemede binada 79 kişinin ikamet ettiğini, tek tek telefonla ulaşılmaları sonucu enkaz altında sadece 5 kişinin olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi. Enkazda umutlu bekleyiş sürerken şu ana kadar 3 kişi sağ olarak çıkarıldı. Enkaz altındaki bir kazazedenin ekipleri görünce “Hoş geldin abi” diye seslendiği görüldü.

Son dakika: Konya'daki olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk mahallesi Haşmetli Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

ENKAZ ALTINDA AFAD GÖREVLİSİNİ GÖRÜNCE ‘HOŞGELDİN ABİ’ DİYE SESLENDİ

Arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin, enkaz altında 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a (55) ulaştığı andaki mutlulukları ve sevinçli bir şekilde yaptıkları sohbet kameralara yansıdı.

afsafaf

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı. Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi.

Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi. Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: ENKAZDAKİ 2 CANA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Olay yerinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Enkazdan 3. kişi de çıkarıldı. 2 cana ulaşmak için çalışıyoruz. Diğerlerine de ulaşalım, sabahleyin değerlendirmemizi yapalım. Arama kurtarma köpekleri oraya götürüldü. Enkazdaki iki cana ulaşmak için çalışıyoruz. Yerlerini tahmin ediyorlar şu anda." diye konuştu.

AA-20250125-36852651-36852649-ICISLERI_BAKANI_YERLIKAYA_KONYADAKI_4_KATLI_BINANIN_COKMESIYLE_ILGILI_ACIKLAMA_YAPTI

1 KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Konya'da çöken binada yürütülen çalışmalarda 5 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'ın (55) ardından 7’nci saatte 17 yaşlarında bir erkek daha sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, enkazda olduğu tahmin edilen 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Binanın yıkıldığı sırada son arda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

gffdh

ADALET BAKANI TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Tunç: (Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin) Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

İKİNCİ YARALI DA KURTARILDI

Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun mücadelesiyle göçük altında kalan bir yaralı daha sedyeyle çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

AW377395_01

ENKAZDAN İLK KURTULUŞ

Konya'daki çöken binanın enkazından, kurtarma çalışmalarının 5. saatinde bir kişi sağ olarak çıkarıldı. Yıkıntı altında kaldıkları düşünülen diğer kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AW377347_03

14 DAİRENİN 12'Sİ BOŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çöken binada bulunan 14 daireden 12'sinin boş olduğuna dair bilgi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altay mesajında “Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

gfhdh

BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNDE KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolan kesildiği iddia edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu, ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok.” dedi.

fsdasfa

5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.

SON ANDA KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, “İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik.” dedi. Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

gfdhfg

BAŞKAN ALTAY'DAN 'KOLON KESİLDİ' İDDİALARINA YANIT

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Altay, "İnsanlarımız merak ettiklerinden dolayı buraya gelmeye çalışıyordu. Uyarılarımızdan sonra sağolsun vatandaşlarımız yolları açtılar. Şu an için bir sıkıntı yaşamıyoruz bu anlamda. Kolon kesildiği iddialarıyla ilgili konuşmak için henüz erken. Saat 20 civarında bina yıkılmıştı. Yıkılma videosuna baktığımızda birinci katta ışık görüyoruz. Şu anda termal kameralarla çalışmalarımız devam ediyor. Ancak henüz kimseye ulaşamadık. Zemin katta sesler duydukları ve bu sebeple uyarı için zillere basıldığı söyleniyor ama henüz kesinleştiremedik. Bölgede doğalgaz var ama zannediyorum doğalgaz bağlatmamış olan bir dairede soba yakılmasından dolayı yangın söz konusu oldu. Müdahale ediliyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Konya son dakika enkaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

'Kırtasiyeden al gel olmayacak' bir devir kapanıyor!

Bursa’da otomobiller alevlere teslim oldu!

Bursa’da otomobiller alevlere teslim oldu!

1 gecede fiyatları yüzde 100 zamlandı!

1 gecede fiyatları yüzde 100 zamlandı!

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Tanju Özcan'ın sözlerine Cemal Enginyurt'un cevabı gündem oldu: "Adamın korkusundan 78 kişi hayatını kaybetti"

Tanju Özcan'ın sözlerine Cemal Enginyurt'un cevabı gündem oldu: "Adamın korkusundan 78 kişi hayatını kaybetti"

Konya'da çöken binadan kurtulan genç konuştu: '3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye'

Konya'da çöken binadan kurtulan genç konuştu: '3 gün önce zaten söylemişlerdi bina yıkılabilir diye'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.