SON DAKİKA | Konya'da çöken binada son durum! Enkaz altında AFAD ekiplerini görünce... "Hoş geldin abi"

Son dakika: Konya'daki olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk mahallesi Haşmetli Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binada çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede tedbir alırken ekipler binada mahsur kaldığı belirtilenleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

ENKAZ ALTINDA AFAD GÖREVLİSİNİ GÖRÜNCE ‘HOŞGELDİN ABİ’ DİYE SESLENDİ

Arama kurtarma çalışması yapan ekiplerin, enkaz altında 5 saat sonra sağ olarak kurtulan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a (55) ulaştığı andaki mutlulukları ve sevinçli bir şekilde yaptıkları sohbet kameralara yansıdı.

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı. Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi.

Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi. Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

BAKAN YERLİKAYA: ENKAZDAKİ 2 CANA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Olay yerinde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Enkazdan 3. kişi de çıkarıldı. 2 cana ulaşmak için çalışıyoruz. Diğerlerine de ulaşalım, sabahleyin değerlendirmemizi yapalım. Arama kurtarma köpekleri oraya götürüldü. Enkazdaki iki cana ulaşmak için çalışıyoruz. Yerlerini tahmin ediyorlar şu anda." diye konuştu.

1 KİŞİ DAHA SAĞ OLARAK KURTARILDI

Konya'da çöken binada yürütülen çalışmalarda 5 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarılan Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'ın (55) ardından 7’nci saatte 17 yaşlarında bir erkek daha sağ olarak kurtarıldı. Ekipler, enkazda olduğu tahmin edilen 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Binanın yıkıldığı sırada son arda kurtulan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Fati Tunç (47) ve Ali El Hüseyin (20) ile kurtarma çalışması sırasında yaralanan itfaiye eri Sefa İşlek (24) ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

ADALET BAKANI TUNÇ: 3 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Tunç: (Konya'da 4 katlı binanın çökmesine ilişkin) Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiği adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

İKİNCİ YARALI DA KURTARILDI

Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun mücadelesiyle göçük altında kalan bir yaralı daha sedyeyle çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

ENKAZDAN İLK KURTULUŞ

Konya'daki çöken binanın enkazından, kurtarma çalışmalarının 5. saatinde bir kişi sağ olarak çıkarıldı. Yıkıntı altında kaldıkları düşünülen diğer kişileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

14 DAİRENİN 12'Sİ BOŞ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çöken binada bulunan 14 daireden 12'sinin boş olduğuna dair bilgi aldıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Altay mesajında “Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12'sinin boş olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

BALIKÇIYA AİT İŞ YERİNDE KOLONLAR KESİLDİ İDDİASI

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde ise genişletme çalışmaları kapsamında kolan kesildiği iddia edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bina 1992 yılında inşaat ruhsatı, 1994 yılında da ifşa ruhsatı alınmış. 30 yıldır oturulan bina. Hem bize hem ilçe belediyemize herhangi bir şikayet söz konusu değil. Onun için binanın neden yıkıldığıyla ilgili hiçbir bilgimiz yok. Bu, zemin katta dükkan olan yapılarda bu bina yıkıldığında ilk konuşulan konu, ama bununla ilgili ne bilgi, ne bir ihbar yok.” dedi.

5 KİŞİNİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Enkaz altında kaldığı belirtilen kişilerin Suriye uyruklu Muhammed Ceddah, Ahmed Ceddah, Muhammed Ceddah, Türk Ceddah, Umuni Ceddah olduğu belirtildi.

SON ANDA KURTULDU

Çöken binadan son anda kurtulan Suriye uyruklu Muhammed Veli Kahya, “İşten geliyordum. Eşim aradı, 'Bina çöküyormuş, bizi evden çıkarıyorlar' dedi. Eve geldim. Ailem dışarı çıkmıştı. Benim 7 aylık çocuğum var. Ona kıyafet almak için eve çıktım. Anahtar olmadığı için binadan çıktım. 3 saniye içinde bina çöktü. Ben binadan çıkarken bu binada oturan komşum Muhammed, ailesini çıkarmak için merdivenlerden çıkıyordu. Babası engelli birisiydi. Daha önce binada çökme emaresi görmedik.” dedi. Yıkılan binanın çevresindeki binalarda oturanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

BAŞKAN ALTAY'DAN 'KOLON KESİLDİ' İDDİALARINA YANIT

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Altay, "İnsanlarımız merak ettiklerinden dolayı buraya gelmeye çalışıyordu. Uyarılarımızdan sonra sağolsun vatandaşlarımız yolları açtılar. Şu an için bir sıkıntı yaşamıyoruz bu anlamda. Kolon kesildiği iddialarıyla ilgili konuşmak için henüz erken. Saat 20 civarında bina yıkılmıştı. Yıkılma videosuna baktığımızda birinci katta ışık görüyoruz. Şu anda termal kameralarla çalışmalarımız devam ediyor. Ancak henüz kimseye ulaşamadık. Zemin katta sesler duydukları ve bu sebeple uyarı için zillere basıldığı söyleniyor ama henüz kesinleştiremedik. Bölgede doğalgaz var ama zannediyorum doğalgaz bağlatmamış olan bir dairede soba yakılmasından dolayı yangın söz konusu oldu. Müdahale ediliyor" dedi.