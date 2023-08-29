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  4. SON DAKİKA | Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Az önce nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

SON DAKİKA | Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Az önce nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

29.08.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberleri gelmeye başladı. Konya güne depremle başladı. Depremin ayrıntılarını AFAD duyurdu. 4.8 büyüklüğündeki depremin 13.57 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Depremi hissedenler Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Az önce nerede deprem oldu? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte 29 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi....

SON DAKİKA | Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Az önce nerede deprem oldu? 29 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce nerede deprem oldu, nerede, kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Konya'nın Kulu ilçesinde deprem oldu. AFAD'dan açıklama geldi. 4.8 büyüklüğündeki depremin 13.57 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi. 29 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğündeki depremin 13.57 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

deprem 2

29 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.29 07:58:14 38.9038 32.9623 2.4 -.- 5.1 4.7 TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.08.29 07:55:51 38.9052 32.9788 5.0 -.- 2.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.08.29 07:45:57 38.4122 37.4098 13.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 07:15:10 38.7347 37.2817 5.4 -.- 1.4 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.29 06:52:46 40.0150 41.1400 5.0 -.- 2.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2023.08.29 06:52:38 37.9657 27.1273 8.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.08.29 06:52:46)
2023.08.29 06:49:05 38.5265 39.2988 11.3 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2023.08.29 06:48:16 37.2877 37.0190 13.4 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 06:32:34 37.4542 37.1992 5.0 -.- 1.1 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 05:49:56 37.9875 36.7308 5.4 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 05:28:24 35.6240 27.5580 11.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.29 05:28:26)
2023.08.29 05:22:01 38.4385 37.9562 15.2 -.- 1.9 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.29 05:08:46 37.8327 36.2925 10.2 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 04:41:00 38.3425 37.4210 5.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.08.29 04:41:00)
2023.08.29 04:12:57 38.4805 37.2905 8.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.29 04:00:37 38.3713 38.2843 5.0 -.- 2.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.08.29 03:47:45 38.5043 40.3870 13.4 -.- 1.6 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.29 03:18:44 38.2928 38.1298 11.7 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.29 02:58:18 38.2618 37.2330 5.0 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

deprem 1

KAN

deprem 1
DİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

depremm

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Az önce nerede deprem oldu, nerede, kaç şiddetinde? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. Konya'nın Kulu ilçesinde deprem oldu. AFAD'dan açıklama geldi. 4.8 büyüklüğündeki depremin 13.57 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi. 29 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Konya'nın Kulu ilçesinde 4.8 büyüklüğündeki depremin 13.57 km derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

29 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.08.29 07:58:14 38.9038 32.9623 2.4 -.- 5.1 4.7 TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.08.29 07:55:51 38.9052 32.9788 5.0 -.- 2.5 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2023.08.29 07:45:57 38.4122 37.4098 13.3 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 07:15:10 38.7347 37.2817 5.4 -.- 1.4 -.- GURUN (SIVAS) İlksel
2023.08.29 06:52:46 40.0150 41.1400 5.0 -.- 2.8 -.- KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM) İlksel
2023.08.29 06:52:38 37.9657 27.1273 8.1 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) REVIZE01 (2023.08.29 06:52:46)
2023.08.29 06:49:05 38.5265 39.2988 11.3 -.- 2.2 -.- ACIPAYAM-(ELAZIG) İlksel
2023.08.29 06:48:16 37.2877 37.0190 13.4 -.- 1.5 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 06:32:34 37.4542 37.1992 5.0 -.- 1.1 -.- BOLUKCAM-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 05:49:56 37.9875 36.7308 5.4 -.- 1.3 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 05:28:24 35.6240 27.5580 11.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ REVIZE01 (2023.08.29 05:28:26)
2023.08.29 05:22:01 38.4385 37.9562 15.2 -.- 1.9 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.08.29 05:08:46 37.8327 36.2925 10.2 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.29 04:41:00 38.3425 37.4210 5.0 -.- 1.7 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.08.29 04:41:00)
2023.08.29 04:12:57 38.4805 37.2905 8.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.29 04:00:37 38.3713 38.2843 5.0 -.- 2.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel
2023.08.29 03:47:45 38.5043 40.3870 13.4 -.- 1.6 -.- AKCAYURT-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.29 03:18:44 38.2928 38.1298 11.7 -.- 1.5 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.08.29 02:58:18 38.2618 37.2330 5.0 -.- 1.4 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel


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