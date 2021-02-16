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Son Dakika: Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

16.02.2021 08:04 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde şarampole devrilen TIR'ın şoförüne yardım için duran sürücünün otomobiline yolcu otobüsü çarptı. Çarpmayla otomobil ve otobüs şarampole devrilirken, kazada 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Konya-Adana karayolu Karapınar yakınlarında meydana geldi. Ahmet Kurt yönetimindeki TIR, tipi ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Durumu fark eden Rahim Ergünay, kullandığı otomobili yolun sağına park edip, TIR şoförünün yardımına koştu. Bu sırada Ümit Özkan yönetimindeki yolcu otobüsü, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmayla savrulan otomobil ile otobüs şarampole devrildi. Kazada 2'si otomobilde, 3'ü otobüste 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar ve Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada ölen ve yaralananların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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(DHA)

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