HABER

Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

Konya'dan gelen son dakika haberine göre Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Konya’nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2’si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi.

Vali Toprak gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

70-80 yıllık bir geçmişi olan bina. Bahçe duvarı yaklaşık 2 buçuk metre kadar onun için de komşuları da geç fark etmiş. Bizim de 9-9 buçuk gibi haberimiz oldu. Haberin geç alınmasından da olabilir tabi bu çünkü bina da arka bahçeye bakıyor, duvar da yüksek… Maalesef vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler çok üzücü bir olay tabi. Zor bir durum. Allah’tan ailelerine sabır diliyoruz. Bu binalar belli bir dönem sonunda dayanıklılığını kaybediyor. Çökmenin eski olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tüm etraf taranacak risk altında olan bina varsa gerekli tedbirler alınacak.

konya

PARTNERNur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...Nur Yerlitaş'tan flaş karar! Veda etti...
Uludağ’da kar Bursa’yı sevindirdi...Barajlar dolmaya başladıUludağ’da kar Bursa’yı sevindirdi...Barajlar dolmaya başladı
Devenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgiDevenin sucuğundan sonra diline de büyük ilgi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enkaz Konya Son dakika bina çöktü

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Okuyucu Yorumları 10 yorum
gidin suriyelilere ev yapın , gidin arnavutluğa ev yapın gidln yapın , yapın ... bizim insanlarımız yokluktan evlerin altında ölsüm , evde hanımı pazara gidelim dediği için assın
İDAM ŞART İDAM CAYDIRTIR MÜTAHİTLER MALZEMEDEN ÇALMAZ ...
şu konya-karaman hegemonyasından bi kurtulamadık. niye sürekli konya ile anılıyoruz abi. ayrıca konyalılarıda hiç sevmem bunu da açık seçik ifade etmiş olayım
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resulayn'da teröristlerin havanlı tuzağı imha edildi

Hepsi birbirine bağlanmış! Hain tuzak

Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da düğmeye basıldı! Gözaltılar var

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Ataşehir'deki taciz görüntüleri infial yaratmıştı! Yeni gelişme

Şoförden genç kıza iğrenç sözler: Seni tek başına Hadımköy'e götürüp...

Otobüs şoföründen genç kıza iğrenç sözler!

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Dolandırıcıların alçakça yöntemi! Bu kez yakalandı

Son dakika! Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu: Gözaltı listesinde hastane personelleri de var

Ankara'da 'sahte engelli raporu' operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.