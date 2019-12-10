Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalan 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

Konya’nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak’ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2’si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bu sabah merkez Karatay ilçesinde üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

İhbarı aldıktan sonra tüm ekiplerin olay yerine sevk edildiğini dile getiren Toprak, "Şu anda enkaz altından 2'si çocuk 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Enkaz altında başka kimsenin olmadığını öğrendik." dedi.

Vali Toprak gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

70-80 yıllık bir geçmişi olan bina. Bahçe duvarı yaklaşık 2 buçuk metre kadar onun için de komşuları da geç fark etmiş. Bizim de 9-9 buçuk gibi haberimiz oldu. Haberin geç alınmasından da olabilir tabi bu çünkü bina da arka bahçeye bakıyor, duvar da yüksek… Maalesef vatandaşlarımız hayatlarını kaybettiler çok üzücü bir olay tabi. Zor bir durum. Allah’tan ailelerine sabır diliyoruz. Bu binalar belli bir dönem sonunda dayanıklılığını kaybediyor. Çökmenin eski olmasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Tüm etraf taranacak risk altında olan bina varsa gerekli tedbirler alınacak.





