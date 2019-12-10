Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var iddiası

Konya'da Karaman'daki iki katl\u0131 kerpi\u00e7 bina 09.15 s\u0131ralar\u0131nda belirlenemeyen nedenle \u00e7\u00f6kt\u00fc. \nEnkaz alt\u0131nda 3 ki\u015finin kald\u0131\u011f\u0131n\u0131n belirtilmesi \u00fczerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flatt\u0131.\n(DHA)PARTNERSerdar Orta\u00e7'tan bomba itiraf!Uluda\u011f\u2019da kar Bursa\u2019y\u0131 sevindirdi...Barajlar dolmaya ba\u015flad\u0131Devenin sucu\u011fundan sonra diline de b\u00fcy\u00fck ilgi
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