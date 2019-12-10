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Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 09:40 | Son Güncelleme

Konya'dan gelen son dakika haberine göre Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kalanların olduğu belirtilirken kurtarma çalışması başlatıldı. 

Son dakika Konya'da kerpiç bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var iddiası

Konya'da Karaman'daki iki katlı kerpiç bina 09.15 sıralarında belirlenemeyen nedenle çöktü.

Enkaz altında 3 kişinin kaldığının belirtilmesi üzerine itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

(DHA)

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