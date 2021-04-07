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Son Dakika: Konya'da Türk Yıldızları'na ait gösteri uçağı düştü! Pilottan acı haber

07.04.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait 1xNF-5 uçağımız 14.15’de Konya’da düşmüştür" denildi. MSB, uçağın pilotunun şehit olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları, uçağın pilotunun yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için başsağlığı mesajı geldi. Şehit pilotunun isminin Burak Genççelebi olduğu öğrenildi.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.

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MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın pilotunun şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitim uçuşu yapan bir NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı ifade edildi.

Uçağın pilotunun şehit olduğu kaydedilen paylaşımda, konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

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ŞEHİDİN İSMİ BELLİ OLDU

Şehit pilotunun isminin Burak Genççelebi olduğu öğrenildi. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, şehit pilot hakkında bilgi verdi. Öztürk, şehit pilotun uçağın içinde tek olduğunun bilgisini verdi. Öztürk şehit Burak Genççelebi'nin 35 -36 yaşlarında, yüzbaşı rütbesinde gösteri pilotu olduğunu kaydetti. Öztürk şehit pilotumuzun İzmir Çiğli'den geldiğini ve bir yıldır Konya'da bulunduğunu söyledi. Fulya Öztürk, pilotumuzun 2007'den beri uçuş yaptığının bilgisini de verdi.

YERLEŞİM YERİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Görgü tanıkları, uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti.

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ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düşen uçakla ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim.

Şehidimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum.

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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