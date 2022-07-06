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  4. SON DAKİKA: Konya'da vahşice öldürülen Ekrem Karakaya'nın hastalarının yaptığı yorumlar herkesi ağlattı! 'Allah yolunu açık etsin...'

SON DAKİKA: Konya'da vahşice öldürülen Ekrem Karakaya'nın hastalarının yaptığı yorumlar herkesi ağlattı! 'Allah yolunu açık etsin...'

06.07.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Türkiye Konya'da yaşanan vahşeti konuşuyor. Doktor Ekrem Karakaya görevi başındayken silahla öldürüldü. Yaşanan korkunç olayın ardından Karakaya'nın mesai arkadaşları görevlerini bırakarak muayeneleri durdurdu. Öldürülen doktorla ilgili yapılan yorumlar ise herkesi ağlattı. İşte doktor Ekrem Karakaya'yla ilgili hastalarının yaptığı yorumlar...

Son dakika: Sağlıkta bir şiddet haberi daha... Öğlen saatlerinde Konya Şehir Hastanesi'nden gelen korkunç haber herkesi gözyaşlarına boğdu. Kardiyoloji Uzman Doktoru Ekrem Karakaya görev sırasında silahla vurularak katledildi. Silahlı saldırgan, Karakaya'yı öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi. Karakaya'nın mesai arkadaşları yaşanan üzücü olayın ardından muayeneleri durdurarak sağlıkta şiddeti protesto etti.

Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından hastalarının yaptığı yorumlar ise okuyanları ağlattı.

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Başarılı doktor Karakaya'yla ilgili yapılan yorumlar ise şu şekilde;

"Babamın tansiyonu yükseldi gece hocamı geç saatte olsa cep telefonuyla aradık. Sağ olsun bize döndü. Sorunu anlattık telefondan. Bize babamın ilaçlarını değiştirerek yardımcı oldu. Sağ olsun, var olsun. Allah yolunu açık etsin. Adam gibi adam hocam..."

"Enerjik, dikkatli insanları ve işini seven doktor. Gelecek vaadediyor. Sağlığıma kavuşmamdaki dikkati ve emeği için minnet borçluyum."

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Güler yüzlü, hastayı çok güzel motive ediyor, çok iyi bir kişi, iyi olanı güzel olanı başka nasıl ifade edebiliriz ki... Ancak çok iyi olarak. Başka söze gerek yok bence. Her şey için çok teşekkür ederiz hocam. Başarılar, mutluluklar hep sizinle olsun..."

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Konya
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