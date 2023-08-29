Son dakika | Konya güne depremle başladı! Başkent Ankara'da da hissedildi... AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Konya güne depremle başladı. Sabah 07.58'de meydana gelen deprem korkuttu.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre deprem 4.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Sarsıntının derinliği ise 13.57 km olarak kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Kulu ilçesi Tavşançalı Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.7 olarak açıkladı.

KONYA VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz Kulu İlçesinde saat 07.58 sıralarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir" dendi.

ANKARA'DA DA HİSSEDİLDİ

Öte yandan depremin Ankara'da da hissedildiği öğrenildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, 'geçmiş olsun' mesajı paylaşırken "Şu ana kadar komuta merkezimize yıkım veya mahsur kalma ihbarı gelmemiştir" dedi.

"ARTÇILAR DEVAM EDECEK"

Jeoloji mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, deprem sonrası HaberTürk'e yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"İnsanlar deprem oluş düzenlerini bilmediği için sayılara bakıyorlar. Depremde artçı depremlerde belirli bir düzen olmaz. 6 Şubat’tan sonraki artçılara baktığınızda yavaş yavaş sönümlenmeye başladığını duyacaksınız. Konya’daki depremi tabii böyle nitelendiremeyiz.

Konya’da da çok seyrek zaman zaman bu depremleri gördük ama çok büyük deprem üretecek bir bölge değil çok uzun faylar yok. Gerilme hızı çok yavaş ama insanların depreme karşı önlem almayı öğrenmesi lazım. Artçıların yaklaşık bir buçuk yıl kadar süreceği de unutulmamalı bizim artık bu afetlerle baş etmeyi, ruhsal travmalarla baş etmeyi öğrenmemiz lazım.

