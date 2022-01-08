Son Dakika: Konya ile Karaman arası 40 dakikaya düşecek! Hızlı tren hattı bugün açılıyor

Son dakika haberine göre Konya ile Karaman arasındaki seyahat süresini 40 dakikaya indiren tren hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün yaptığı açıklamada, 102 kilometre uzunluğundaki hat kapsamında 74 köprü ve menfez, 39 alt-üst geçit ve 17 yaya alt ve üst geçidinin inşa edildiğini söyledi.

YILLIK 63 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Mevcut durumda 26 çift tren olan hat kapasitesini, proje sonrasında 60 çift trene çıkardıklarını belirten Karaismailoğlu, "Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı'nın hizmete girmesiyle iki il arasındaki seyahat süresini 1 saat 20 dakikadan ilk etapta 50 dakikaya, nihayetinde de 40 dakikaya düşüreceğiz. Ankara-Konya-Karaman seyahat süresi de 3 saat 10 dakikadan 2 saat 40 dakikaya inecek" diye konuştu.

Bu sayede zamandan 10 milyon lira, enerjiden 39,6 milyon lira, kazaların önlenmesinden 3,9 milyon lira, emisyon tasarrufundan 4,5 milyon lira ve bakım tasarrufundan 5 milyon lira olmak üzere yıllık 63 milyon lira tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, ayrıca 25 bin 340 ton daha az karbon salımı gerçekleşeceğini kaydetti.

"KARAMAN-ULUKIŞLA KESİMİNDE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla kesiminde de çalışmaların devam ettiğini, proje kapsamında 135 kilometre uzunluğunda yeni demir yolu hattının yapımıyla 2 tünel, 12 köprü, 44 alt-üst geçit ve 141 menfezin yapımını planladıklarını bildirdi.

Şu ana kadar altyapı ve üstyapı işlerinde yüzde 89 fiziki ilerleme sağlandığını ifade eden Karaismailoğlu, sinyalizasyona yönelik tasarım çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, elektrifikasyon yapım işleri ihalesine çıkılması için de ihale hazırlıklarının sürdüğünü dile getirdi. Karaismailoğlu, Karaman-Ulukışla kesiminin tamamlanmasıyla buralar arasındaki seyahat süresinin 3 saat 40 dakikadan 1 saat 35 dakikaya ineceğini söyledi.

AA

