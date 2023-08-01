Son dakika! Konya, İzmir ve son olarak Erzurum! Peş peşe korkutan depremler

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Konya'nın Selçuklu ilçesi olan, saat 18.06'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının 7,24 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Çevre iller de depremi hissetti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından, "Konya ilimiz Selçuklu ilçesinde saat 18.06’da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." paylaşımında bulundu.

BAKAN KOCA: GEÇMİŞ OLSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaşanan depremle ilgili, "Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Konya, Selçuklu ilçemizde gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremde acil birimlerimize ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadı. Memleketim, kadim şehir Konya'mıza geçmiş olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2023

Sarsıntı ile birlikte panik ve korku yaşayan vatandaşlar evlerinden çıktı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkılan bir yapının olmadığı öğrenildi.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ALTAY: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığı belirtti. Altay, ''Depremin merkez üssü Selçuklu ilçesi Çandır Mahallemizin muhtarı ile irtibat sağladık. Çok şükür olumsuz bir durum yok. İlçelerimizde ekiplerimiz teyakkuz halinde." ifadelerini kullandı.

Depremin merkez üssü Çandır Köyü Muhtarı Mehmet Kaplan, mahallede herhangi bir can kaybı veya hasarın meydana gelmediğini, sadece birkaç evde sıva çatlaklıklarının olduğunu belirlediklerini söyledi.

Öte yandan AFAD başta olmak üzere belediye, doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketleri de bölgede saha tarama çalışmalarını sürdürüyor.

İZMİR DE SALLANDI

Konya'daki depremden dakikalar sonra İzmir'in Buca ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18.36'da meydana gelen deprem yerin 7.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Derem Dairesi verilerine göre saat 18.36'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7.69 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ERZURUM 4,1 İLE SALLANDI

Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.37'de merkez üssü Erzurum'un Narman ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.



