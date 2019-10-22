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Son dakika! Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 09:17 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Konya merkezli 27 ilde, FETÖ'nün TSK'deki üyelerine "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 60 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan, TSK içindeki askeri personel ile bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda mahrem imam olduğu öne sürülen 60 kişi tespit edildi.

Şüpheliler hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak', 'Örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak', 'Örgüt adına hizmet yüklenmek', 'Örgüt kapsamında kadrolaşmak' suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Şüphelilerin örgüt içinde molla - genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, asistan- gezici doktor, ser doktor, doktor, şehir dışı talebe mesulü gibi pozisyonlarda mahrem imamlık yaptıkları belirtildi.

Operasyonun sürdüğü bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya FETÖ TSK operasyon

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