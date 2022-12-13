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  4. Son dakika: Köpeğin kafasına kürekle vurduğu anlar kan dondurmuştu! İki kişi hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika: Köpeğin kafasına kürekle vurduğu anlar kan dondurmuştu! İki kişi hakkında istenen ceza belli oldu

13.12.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Konya'daki bir hayvan barınağında yaşanan vahşet tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Köpeğin kafasına kürekle vurarak öldüren ve köpeği sürükleyerek götüren kişiler hakkında istenen hapis cezası belli oldu.

Son dakika: Köpeğin kafasına kürekle vurduğu anlar kan dondurmuştu! İki kişi hakkında istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi: Köpeğe uygulanan zulmün cezası belli oldu. Barınakta köpeğin kafasına vurularak öldürüldüğü görüntüler büyük tepki toplamıştı. Ünlü isimler de olaya peş peşe tepki göstermişti. Olayla ilgili iki isim hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olan sağlık teknisyeni M. B. (27) ve köpeği sürükleyerek götüren S. Ç. (28) hakkında 'Bir ev hayvanına veya evcil hayvanğı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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(DHA)

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