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  4. Son dakika: Köpeklerin saldırısında yaralanmışlardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika: Köpeklerin saldırısında yaralanmışlardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

15.02.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Mardin'de sokak köpeklerinin 7 kişiye saldırma anları kameralara yansıdı. 7 kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili ortaya çıkan cep telefonu kamerası görüntüleri yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Son dakika: Köpeklerin saldırısında yaralanmışlardı! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Son dakika... Mardin’in Derik ilçesinde okuldan dönen 4 öğrenci ile 3 kişi sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralandı. Köpeklerin saldırı anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

KÖPEKLER SALDIRDI

Olay, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Kübra (21), Mülkiye Ölçer (45), Abdullah Çakı (5), Ali Osman Karabat (10), Resul Yıldız (11), Mehmet Yıldız (14) ve Ergül Esen (35) vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahallelinin müdahalesiyle köpekler uzaklaşırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Derik, Kızıltepe ve Mardin’deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Derik'te 4’ü çocuk 7 kişi sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı / Ek fotoğraflar - Güvenlik - Mardin - Derik

"ÇOCUKLAR KORKUDAN OKULA GİDEMİYOR"

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan Mülkiye ve Kübra Ölçer’in amcası Sabri Ölçer, sokak köpekleri sorununa biran önce çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Sabah saatlerinde ben işe gidemiyorum, çocuklar da okula gidemiyor. Yetkililere arz ediyoruz, köpekleri toplasınlar" dedi.

Köpek saldırısında sırtından ve bacağından yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Yıldız, "Okuldan eve gidiyordum. 1 köpeğin saldırısına uğradık. çok korktum. Hem sırtım hem de bacağım yaralandı" diye konuştu.

Derik'te 4’ü çocuk 7 kişi sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı / Ek fotoğraflar - Güvenlik - Mardin - Derik

"EVİMİZDEN ÇIKAMAZ OLDUK"

Her iki çocuğu köpek saldırısında yaralanan Anne Asuman Yıldız da, "Korkudan evimizden çıkamaz olduk. Çocuklarımızı artık okula da göndermekten korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediyenin destek biriminin yetkilileri ise saldırıda bulunan sokak köpeklerinden birini yakalayıp, Mardin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderdiklerini söyledi. (DHA)

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