Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

İstanbul Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. İlk belirlemelere göre kaza yapan helikopterden 2 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı. Özel sektöre ait helikopterin hava muhalefeti nedeniyle düştüğü belirtiliyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.
YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU DÜŞTÜ İDDİASI
Görgü şahitleri ise helikopterin alçak uçuş yaparken yıldırım çarpması sonucu düştüğünü iletti.
PİLOTUN İLK SÖZLERİ
Airport haberin aktardığına göre; helikopterin pilotlarından biri polise verdiği ilk ifadede "Helikopteri denize indirmek için çok uğraştım, ancak olmadı" dedi. Görgü tanıkları ise olayın olduğu anlarda havanın çok puslu olduğunu belirtti.
Olayın görgü tanığı "Çok karanlıktı burası sisliydi. Biz batarken gördük 4 kişi vardı. Vapur geldi, vapurdakiler atlayıp kurtardı." ifadelerini kullandı.
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