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Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:14 | Son Güncelleme

İstanbul'dan gelen bir haber gündeme damga vurdu. Son dakika olarak geçen habere göre; İstanbul'da Bostancı açıklarında helikopter düştü. İstanbul Valisi Vasip Şahin, helikopterde bulunan İsmet Öztürk ve yanında yer alan Halil Ünver'in yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

İstanbul Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. İlk belirlemelere göre kaza yapan helikopterden 2 kişi hafif yaralı olarak kurtarıldı. Özel sektöre ait helikopterin hava muhalefeti nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır.

YILDIRIM ÇARPMASI SONUCU DÜŞTÜ İDDİASI

Görgü şahitleri ise helikopterin alçak uçuş yaparken yıldırım çarpması sonucu düştüğünü iletti.

PİLOTUN İLK SÖZLERİ

Airport haberin aktardığına göre; helikopterin pilotlarından biri polise verdiği ilk ifadede "Helikopteri denize indirmek için çok uğraştım, ancak olmadı" dedi. Görgü tanıkları ise olayın olduğu anlarda havanın çok puslu olduğunu belirtti.

bostanci-helikopter

Olayın görgü tanığı "Çok karanlıktı burası sisliydi. Biz batarken gördük 4 kişi vardı. Vapur geldi, vapurdakiler atlayıp kurtardı." ifadelerini kullandı.

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