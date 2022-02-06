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Son dakika: Rusya-Ukrayna geriliminde korkutan senaryo... 50 bin kişi ölebilir!

06.02.2022 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD'den korkutan bir açıklama geldi. Washington yönetimi Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceğini öne sürdü. Olası bir savaş durumunda 5 milyon kişinin ise mülteci olabileceği iddia edildi.

Son dakika: Rusya-Ukrayna geriliminde korkutan senaryo... 50 bin kişi ölebilir!

Gelen son dakika haberine göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri Rusya'nın Ukrayna'yı işgali durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceği yönünde durum tespiti yaptı.

ABD medyasında yer alan habere göre, ABD ordusu ve istihbarat yetkilileri, Kongre ve Avrupalı ortaklarına Ukrayna-Rusya krizi hakkında brifing verdi.

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50 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir işgal için hazırlıkları tamamlamaya yakın olduğunu belirten yetkililer, işgal durumunda 50 bin kişinin ölebileceği ve 5 milyon kişinin mülteci konumuna düşebileceğini ifade etti.

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Başkent Kiev'de hükümetin iki gün içinde düşeceği değerlendirmesinde bulunan yetkililer, Ukrayna sınırında her biri yaklaşık 750 askerden oluşan 83 Rus taburu bulunduğunu belirtti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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