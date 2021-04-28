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  4. Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

28.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Sağlık Bakanı Koca açıklama yapacak

Türkiye tam kapanmaya hazırlanıyor. 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi, Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yoluyla taplanacak.

Vaka artışındaki son durum, aşı tedariği ve aşılama sürecindeki son durum kurulun gündemini oluşturacak. Sputnik V aşısının ortak üretimine yönelik süreç görüşülecek.

SON 24 SAATTE VAKA SAYISI 43 BİN 301

Türkiye'de 60 binleri geçen vaka sayılarında düşüş sürüyor. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 192 COVID-19 testi yapıldı, 43 bin 301 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 703 oldu.

Son 24 saatte 45 bin 592 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

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Test sayısı 46 milyon 435 bin 343'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 710 bin 582, vefat sayısı 39 bin 57, ağır hasta sayısı 3 bin 549 oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca bilim kurulu

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