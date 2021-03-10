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  4. Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gözler alınacak kararlarda

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gözler alınacak kararlarda

10.03.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı! Gözler alınacak kararlarda

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Aşılama süreci, vaka artışın nedenleri ve yeni önlemler masadaki konular olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu salgın gündemiyle bir kez daha toplandı. Video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, vaka artışın nedenleri ve alınması gereken yeni önlemler ele alacak.Yerinde karar dönemi kapsamında, düşük ve orta riskli illerde esnetilen önlemlerin salgının seyri üzerindeki ilk etkileri de konuşulacak konular arasında yer alıyor.

RİSK HARİTASI ELE ALINACAK

Birçok ilde de vaka sayılarının arttığı görüldü. Bu kapsamda risk haritasının nasıl güncelleneceği de ele alınacak. Aşılama süreci de masaya yatırılacak.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fahrettin Koca bilim kurulu

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