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Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 1 Mart'taki normalleşme öncesi kritik gün geldi

25.02.2021 08:31 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 1 Mart'taki normalleşme öncesi kritik gün geldi

Son dakika haberine göre 1 Mart'ta başlayacak kademeli normalleşme öncesi Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca, kritik toplantı sonrası açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Toplantının ardından Koca, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

'YERİNDE KARAR' DÖNEMİ 1 MART'TA BAŞLIYOR

Koronavirüsle mücadelede yeni bir evreye geçiliyor. ‘Yerinde karar’ dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

İL İL 4 RİSK GRUBU BELİRLENDİ

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak.

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Normalleşme takvimi, risk gruplarına göre her il için ayrı ayrı hayata geçirilecek.

KISITLAMALAR AŞAMALI OLARAK KALDIRILACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Eğitim öğretime uzaktan devam eden öğrencilerin durumu, illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

RESTORAN VE KAFELER AÇILACAK MI?

"Yerinde karar" dönemi kapsamında restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.

BAKAN KOCA BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Muhammed Emin Saraç’ın cenazesinde sosyal mesafeye uyulmadığı eleştirileriyle ilgili dün akşam önemli açıklamalarda bulunmuştu. Koca, "Ben cenazede o tarz mesafenin ortadan kalkabileceği bir görüntünün olabileceğini öngörmedim. Öngörmem gerekiyor muydu? Evet, gerekiyordu. Bu benim kusurum. Vatandaşımızdan bu anlamda özür diliyorum. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca bilim kurulu

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