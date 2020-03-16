Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

İngiltere, İsviçre, Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yarın yerel saat 08.00 itibariyle uçuşlar yasaklanmış olacak.Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20’ye çıkmış oldu.

ALO 184 SABİM hattı, korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Uzman hekimlerimiz bazı ön hizmetleri geniş kitleye vermiş olacak. Destek hattımız sayesinde vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını sağlamış olacağız.

Türkiye'deki tablo, diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak kontrolü elimizde tutarız.

"POZİTİF ÇIKAN YENİ VAKALARIMIZ VAR"

Pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da açıklayacağım. Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalar var.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEKTE LÜTFEN ISRARCI OLMAYALIM"

Yurt dışından yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek isterim.

Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Halkımızın sağduyusu devletin organizasyon gücü kadar önemli.

Ayrıntılar geliyor...

