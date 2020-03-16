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Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 20:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre saat 13.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapıyor. Bakan Koca, "Pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da açıklayacağım" dedi. Koca, "Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalar var" dedi.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye'deki tablo, diğer ülkelerdeki tabloyla özdeş değildir. Biz genel tabloya kıyasla şanslı durumdayız. Tedbirlere uyarsak kontrolü elimizde tutarız.

Salgında olayların kontrolden çıkmasının nedeni paniktir.

"TEST KİTİNİ TÜM İLLERE VERECEĞİZ"

Laboratuvar sayımızı hafta sonuna kadar 16'ya çıkaracağız. Test kitini ülkenin bütün illerine vereceğiz.

Umreden gelen vatandaşlarımızı gözleme aldık. 14 gün boyunca vatandaşlarımızı gözlem altında tutacağız.

ALO 184 SABİM hattı, korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır. Uzman hekimlerimiz bazı ön hizmetleri geniş kitleye vermiş olacak. Destek hattımız sayesinde vatandaşlarımızın dışarı çıkmamalarını sağlamış olacağız.

İngiltere, İsviçre, Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yarın yerel saat 08.00 itibariyle uçuşlar yasaklanmış olacak.Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20’ye çıkmış oldu.

"POZİTİF ÇIKAN YENİ VAKALARIMIZ VAR"

Pozitif çıkan yeni vakalarımız var. Bu akşam topluca pozitif çıkan günlük rakamı da açıklayacağım. Can kaybı yok ama olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalar var.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEKTE LÜTFEN ISRARCI OLMAYALIM"

Yurt dışından yeni gelişlerle risklere yeni riskler eklemeyelim. Türkiye'ye dönmekte lütfen ısrarcı olmayalım. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadı bu olmayacağı anlamına gelmez. Solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek isterim.

Bugünler böyle sürüp gitmeyecek, çok geçmeden normal hayatlarımıza dönmüş olacağız. Halkımızın sağduyusu devletin organizasyon gücü kadar önemli.

Ayrıntılar geliyor...

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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