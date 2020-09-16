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  4. Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca açıklama yapıyor

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca açıklama yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 19:53 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantı sonrası açıklama yapıyor.

Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca açıklama yapıyor

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemizde virüse 10 Mart'ta rastlanmıştı. 17 Mart'ta ilk kaybımızı vermiştik. O gün itibarıyla test sayısı 98'di. Salgında çok şey yaşadık. 7 bin 185 hayat son buldu. Bugün ağır hasta sayımız 1300'ün üzerinde toplam vaka sayımız yüz binlerle ifade buluyor.

Vefat sayımız Türkiye'nin kıyaslanabileceği Almanya gibi ülkeler dikkate alındığında başarımız ortadadır. Türkiye'nin 9 aydan bu yana salgınla mücadelesinde dünya toplumların duygularıyla benzerlikler gösteriyor. İnsanlar yaşananlara karşı bıkkınlık, hayatın yavaşlayışına karşı öfke duyuyor. Gençler engellenmişlik duygularıyla başbaşa. Yaşlılarda umutsuzluk hatta suçluluk duygusu. Asıl ilginç olansa salgının bize getirdiği izole edilmişlik hissi ve olumsuzlukları sadece bizlerin yaşadığı yanılgısıdır.

"KORONAVİRÜS SALGINI SONU YAKLAŞAN BİR SALGINDIR"

Koronavirüs salgını sonu yaklaşan bir salgındır, bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım.

İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Kendinizi bir sağlık çalışanının yanına koyun. Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegane destek virüsten kendinizi korumaktır. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. Bu cephede kayıplarımız oldu. Eşi benzeri fedakarlıkların sonu artık ölüm olmasın. Yayımın önünü keserek tüm kayıplarımızı azaltalım.

"SON 2 AYDIR BULAŞMA HIZI ARTMIŞ DURUMDA"

Virüs her gün çok sayıda insana bulaşmaya devam ediyor. Çok sayıda insanımız tedbir almayarak her gün kendini virüse maruz bırakmaktadır. Özellikle son 2 aydır bulaşma hızı artmış durumda.

HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. Hes mobil uygulaması sizin risk yönetim rehberinizdir.

Ayrıntılar geliyor...

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