Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Önemli açıklamalar (Okullar tatil edildi mi?)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi.

İşte flaş açıklamalar:

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA:

Konuşmamın başlangıcında söyleyeceklerim siz basın mensuplarına yönelik olacaktır. Bu sürecin önemli bir adımıdır. Bildiğiniz gibi ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Fakat küresel bir nitelik kazanan Corona Virüs olayında 90 – 91 günlük süreç boyunca sergilediğimiz şeffaflığın bize yüklediği bir ödevdi.

Devlet yönetimimiz bilgiyi kamuoyuna vermekte tereddüt etmemiştir. Hayatın maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içinde sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonra her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Kabul edersiniz ki sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır.

Tekrarladığım bir söz var. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün medya olacağına inandığımı söylemek istiyorum.

