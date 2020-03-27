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  4. Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 19:38 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Koca, "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayısı toplam 5 bin 698 ,can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklamalar

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugünlerde bütün dikkatler korona ile ilgili haberlerde. Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değildir. Ölüm ve salgın isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı.

Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.

"ÇALIŞMA ŞARTLARI, ÇALIŞMA GÜNLERİ, TATİLLER DÜZENE KONMALIDIR"

Bugün Bilim Kurulumuzla en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Çalışma şartları, çalışma günleri tatiller düzene konmalıdır. Bilim kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli süreliğini belli sınırlar içinde önerdiği bir hayat tarzıdır.

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"TOPLAM CAN KAYBIMIZ 92 OLDU"

Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 75030 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu.

Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz.

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sağlık bakanı Fahrettin Koca koronavirüs

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