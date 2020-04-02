Son dakika: Koronavirüs kabusu! Dünya genelinde vaka sayısı 1 milyonu aştı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, Çin’de ilk kez tespit edilmesinin ardından ülkeleri alarma geçirdi. Koronavirüs, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Orta Doğu ülkelerinde günlük hayatı durdurdu. Ülkelerin sınırlarını kapatmasına, sokağa çıkma yasağı getirmesine ve karantina kararı almasına neden olan korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 354’e yükselirken vaka sayısı da 1 milyon oldu.

Koronavirüs ilk olarak Çin’de Wuhan kentindeki görüldü. İlk olarak hayvanlarla temas sonucu bulaştığı tespit edilen korona virüsüne ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21 Ocak’ta virüsün insandan insana bulaştığını açıkladı. Korona ilk olarak Çin’de ortaya çıkmasına rağmen Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkelerinde de etkili oldu. Çin’de koronavirüs vaka sayısı 81 bin 589’a, ölü sayısı ise 3 bin 318’e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart’ta tarihinde koronavirüsü pandemi olarak kabul etti. WHO Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, korona virüs endişe verici bir salgın olduğunu ve gerekli önlemlerin alınması açıklamasında bulundu.