HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de 1978 can kaybı daha

Son dakika: Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de 1978 can kaybı daha

DÜNYA HABERLERİ  | 26.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle ABD ölenlerin sayısı son 24 saatte 1978 artarak 53 bin 934'e yükseldi.

Son dakika: Koronavirüs salgının merkez üssü ABD'de 1978 can kaybı daha

Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 33 bin 885 artışla 939 bin 249'a yükseldi.

Salgında ölenlerin sayısı ise 1978 artarak 53 bin 934'e ulaştı.

ABD'yi 223 bin 759 vakayla İspanya, 195 bin 351 vakayla İtalya ve 161 bin 644 vakayla Fransa takip ediyor.

SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD genelinde ise New York vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında gelirken onu sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor.

New York'taki vaka sayısı 282 bin 143 olarak kaydedilirken ölü sayısı ise 22 bin 9 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 5 milyon 184 bin 635 kişiye Kovid-19 testi yapılırken iyileşen hasta sayısı ise 105 bin 818'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde 126 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisi ise sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, savunması güldürdüSokağa çıkma yasağını ihlal etti, savunması güldürdü
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
Anahtar Kelimeler:
ABD koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

Kirli çamaşırları ortaya seren Şokopop maskeyi çıkardı

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

'Mevcut vaka kadar daha Kovid-19 hastası olabilir'

TRT spikerinin sorusu olay oldu

TRT spikerinin sorusu olay oldu

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi! İlk hissedilen olabilir

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

Bakan Koca talimat vermişti! Türkiye'ye getirildi

İlginizi Çekebilir

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

Ürkütücü açıklama: Ölen kişinin bedeninden koronavirüs yayılıyor!

ABD'den Kim Jong Un açıklaması

ABD'den Kim Jong Un açıklaması

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Kanada’da 12 saatten fazla süren kanlı saldırı

Kanada’da 12 saatten fazla süren kanlı saldırı

Diğer Haberler
İtalya Başbakanı tarih verdi! Gevşeme için 4 Mayıs'ı işaret etti

İtalya Başbakanı tarih verdi! Gevşeme için 4 Mayıs'ı işaret etti

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da komünizm simgesi 'hayalet' bina imha edildi

Komünizm simgesi 'hayalet' bina imha edildi

İspanya’da sokağa çıkma yasağını ihlal eden adam: Balığımı gezdiriyordum

Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, savunması güldürdü

Güney Kore’de koronavirüse karşı açık havada sınav

Koronavirüse karşı açık havada sınav!

Koronavirüsün çıkış noktası Wuhan'da hasta kalmadı

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

İspanya ve İran'da son 24 saatin koronavirüs bilançosu açıklandı

Önce İspanya sonra İran! Umutlandıran haberler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.