Son Dakika: Koronavirüs vakalarındaki artış korkutuyor: Kasım ve aralıktan kötü olabilir

Türkiye, koronavirüs pandemisiyle mücadelede yeni bir döneme girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' illerin dışında kalan yerlerde lokanta kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı. Bu gelişme vatandaşı ve esnafı sevindirirken, vakalardaki önlenemez artış işe tedirgin etmeye devam ediyor.

KORKUTAN TABLO

3 Mart'ta açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 520 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 65 kişi hayatını kaybetti. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kaydedildi.

10 BİN BARAJI AŞILDI

Son 2 aylık koronavirüs tablosuna göre 24 Ocak'ta 5bin 277 olan vaka sayısı 27 Ocakta 7 bin 489'a yükselmişti. Şubatta vaka sayıları günde 7-8 bin arasında değişirken, son günlerinde ise artış yükseldi. Şubatın son günü 8 bin 424 kişi koronavirüse yakalanırken, 2 Mart'ta 10 bin barajı aşıldı.