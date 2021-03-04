HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Koronavirüs vakalarındaki artış korkutuyor: Kasım ve aralıktan kötü olabilir

Son Dakika: Koronavirüs vakalarındaki artış korkutuyor: Kasım ve aralıktan kötü olabilir

04.03.2021 08:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son Dakika: Koronavirüs vakalarındaki artış korkutuyor: Kasım ve aralıktan kötü olabilir

Son dakika haberine göre birçok ilde normalleşme adımları atılırken, uyarılar da gelmeye devam ediyor. Vaka sayılarındaki artıştan endişe eden uzmanlar, nisan ayında oluşabilecek tablonun kasım ve aralık aylarından bile kötü olabileceğini söyledi.

Türkiye, koronavirüs pandemisiyle mücadelede yeni bir döneme girdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasına göre 'çok yüksek riskli' illerin dışında kalan yerlerde lokanta kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı. Bu gelişme vatandaşı ve esnafı sevindirirken, vakalardaki önlenemez artış işe tedirgin etmeye devam ediyor.

KORKUTAN TABLO

3 Mart'ta açıklanan verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 520 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkarken, 65 kişi hayatını kaybetti. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1 olarak gerçekleşti. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kaydedildi.

10 BİN BARAJI AŞILDI

Son 2 aylık koronavirüs tablosuna göre 24 Ocak'ta 5bin 277 olan vaka sayısı 27 Ocakta 7 bin 489'a yükselmişti. Şubatta vaka sayıları günde 7-8 bin arasında değişirken, son günlerinde ise artış yükseldi. Şubatın son günü 8 bin 424 kişi koronavirüse yakalanırken, 2 Mart'ta 10 bin barajı aşıldı.

"KASIM VE ARALIKTAN KÖTÜ OLABİLİR"

Yerinde karar dönemiyle başlayan normalleşme süreci vatandaşı sevindirirken, uzmanlar ise tablonun daha da kötüye gideceği korkusunu yaşıyor. Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre konuyla ilgili endişelerini dile getiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son bir haftadır vaka sayılarında kıpırdanma olduğunu ve tedbirleri kaldırmayı hiçbir uluslararası bilimsel kurulun önermediğini söyledi. Bundan sonraki artışın ilk hedefi olarak İstanbul, İzmir ve Ankara'yı gösteren Ceyhan, "Tablo kasım, aralıktan kötü olur mu diye endişeliyim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
İstanbul'da aşılama yüzde 50'de kaldıİstanbul'da aşılama yüzde 50'de kaldı
Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Netflix hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Mehmet Ceyhan Koronavirüs risk haritası

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

'Çiğ köfte acılı' diyerek saldırmıştı! Flaş gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

"Maden işi erkek işi" dediler, 84 milyon ciro yaptı

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi! Bankta ölü bulundu

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Gören telefonuna sarıldı! Tam 12 metre uzunluğunda

Diğer Haberler

Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor

Bu derneğe Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor

Kontrollü normalleşmede 'düğün' krizi! Bir saati yetersiz bulan çiftler, düğünü erteliyor

Bir saati yetersiz bulan çiftler, düğünü erteliyor

İstanbul'da aşılama yüzde 50'de kaldı

İstanbul'da aşılama yüzde 50'de kaldı

43 ilin geçiş noktası! Koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

43 ilin geçiş noktası! Denetimler sıklaştırıldı

Son Dakika: Meteoroloji'den yağmur ve yoğun kar yağışı uyarısı (4 Mart Perşembe hava durumu)

Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Karabük'te anaokulunda koronavirüs alarmı! Eğitime 10 gün ara

Anaokulunda koronavirüs alarmı! Eğitime ara verildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.