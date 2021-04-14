HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika! Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

14.04.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmaları kapsamında “Memleket Hareketi” partisini kuran Muharrem İnce koronavirüse (Kovid-19) yakalanmıştı. CNN TÜRK'ün aktardığı bilgiye göre Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edileceği öğrenildi.

Son dakika! Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edilecek.

İnce, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." mesajı ile duyurmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Sarı kategorideki Şırnak’ta artan vakalar tedirgin ettiSarı kategorideki Şırnak’ta artan vakalar tedirgin etti
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Muharrem İnce

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Kanal İstanbul ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Erdoğan'dan Kanal İstanbul ve İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Bakanlık tek tek açıkladı: Kısıtlamadan muaf olacaklar

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Nusret’e 40 milyon TL’lik telif davası

Nusret’e 40 milyon TL’lik telif davası

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Sinovac aşısıyla ilgili dikkat çeken antikor açıklaması

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Savcı ve doktor arasındaki gerginlikte yeni gelişme

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Dünyayı ayağa kaldıran krizin ardından İsrail'den ilk açıklama!

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.