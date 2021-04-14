Son dakika! Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce hastaneye kaldırıldı

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin tedavisine hastanede devam edilecek.

İnce, koronavirüse yakalandığı sosyal medya hesabından "Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız." mesajı ile duyurmuştu.

Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız. — Muharrem İNCE (@vekilince) April 12, 2021



