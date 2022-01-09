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  4. SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

09.01.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 4 Ocak'ta koronavirüs testi pozitif çıkan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hastaneye yatırıldığı açıklandı. Temel Karamollaoğlu'nun tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı belirtilen açıklama Saadet Partisinden geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı

Son dakika haberi: Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun hastaneye yatırıldı. Temel Karamollaoğlu'nun 4 Ocak'ta yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum."

TEMEL KARAMOLLAOĞLU HASTANEYE YATIRILDI

Saadet Partisinden Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Karamolloğlu'nun hastaneye yatırıldığı belirtilen açıklamada "Doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir" ifadesine yer verildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Temel Karamollaoğlu SAADET Saadet Partisi
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