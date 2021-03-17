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Son Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilir

17.03.2021 09:14 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Koronavirüsle mücadele çok kritik 14 gün! Yasaklar geri gelebilir

Son dakika haberine göre koronavirüsle mücadele kritik dönem başlıyor. 1 Mart'ta hayata geçirilen normalleşme süreci, vaka ve hasta artışına olumsuz yansırken, sürecin nasıl ilerleyeceği önümüzdeki 14 günde belli olacak. Eğer kontrol altına alınmazsa kısıtlamalar yeniden devreye girecek.

Koronavirüsle mücadelede 'yerinde karar' döneminde iki hafta geride kaldı. 1 Mart'taki kabine toplantısında alınan kararla birlikte iller, vaka oranına göre kategorilere ayrıldı ve 'çok yüksek riskli' şehirler hariç tüm illerde belli kurallar çerçevesinde kademeli normalleşme başladı. Uygulama esnaf ve vatandaşı memnun ederken, vakalarda yaşanan artış ise her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Geride kalan 16 günde, mutasyonlu virüsün de etkisiyle vaka ve hasta sayılarında ciddi artış yaşanması, gelecek için kaygı verici olmaya başladı.

KRİTİK 14 GÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, mevcut tedbirlerin devam edeceğini, kısıtlamalarla ilgili yeni kararlar alınmadan önce bir süre daha izlemede kalınacağını belirtmişti. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre önümüzdeki 14 gün çok kritik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği üzere mevcut tedbirler devam edecek ve önümüzdeki 2 hafta gidişat izlenecek. Bu süreçte vaka, ölüm, mutasyonlu virüs, hastane ve yoğun bakım doluluk oranı izlenecek, Türkiye haritasının 'kırmızı'ya dönmesi durumunda kısıtlamalar yeniden devreye alınacak. İyileşme olursa da yeni gevşeme kararları gündeme gelebilecek.

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