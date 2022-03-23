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  4. SON DAKİKA | Koronavirüste yeni dalga endişesi: 2-3 hafta içinde Türkiye'de görülebilir

SON DAKİKA | Koronavirüste yeni dalga endişesi: 2-3 hafta içinde Türkiye'de görülebilir

23.03.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle mücadele sürerken Avrupa'dan gelen yeni haberler endişe yarattı. Avrupa, Omicron'un alt varyantı olan BA.2 dalgasını yaşarken, yeni dalganın Nisan ayında Türkiye gelmesinden korkuluyor. Uzmanlar, yeni dalganın 2-3 hafta içinde Türkiye'ye ulaşabileceğini belirtti.

SON DAKİKA | Koronavirüste yeni dalga endişesi: 2-3 hafta içinde Türkiye'de görülebilir

Son dakika: Koronavirüste yeni dalga alarmı yaşanıyor. Avrupa'da görülen ve hızla yayılan Omicron’un alt varyantı olan BA.2, korkuttu. Uzmanlar bu yeni dalganın 2-3 hafta sonra Türkiye’ye ulaşmasından korkuyor.

Türkiye'de 5 hafta içinde koronavirüste aktif vaka sayıları 800 binlerden 260 binlere kadar geriledi, vefat sayıları da azalma eğilimi hakim. Hastanelere başvuru oranı da düştü.

5 AY SONRA İLK!

Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerdeki vakalarda yüzde 50’ye yakın azalma yaşandı. Testlerin pozitif çıkma oranı da 4-5 ay sonra ilk kez yüzde 5’e geriledi. Uzmanlar “Ağustos ayından sonra ilk kez günlük can kaybı 100’ün altına indi” dedi.

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KORONAVİRÜSTE YENİ DALGA

Türkiye’deki bu verilere karşın, Avrupa’da başlayan yeni dalga yakından takip ediliyor. Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; Avrupa’daki yeni dalganın nisan ayında Türkiye’ye ulaşacağı ve vaka artışlarının bu tarihten itibaren görülebileceği tahmin ediliyor.

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HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ

Yeni varyantın Omicron’dan farklı bir sonuç doğurmadığı ve hatırlatma dozlarını yaptıranların endişe etmesine gerek olmadığı belirtiliyor. Uzmanlar, önümüzdeki iki haftanın kritik olduğunu dile getiriyor.

TÜRKİYE'DE AŞILANMA SAYILARI

Türkiye’deki günlük aşı sayıları neredeyse durma noktasına geldi. Tüm uyarılara rağmen aşı olanların sayısı hafta içi 40-50 bin, hafta sonu ise 9-10 bine kadar düştü. Türkiye’de hâlen hiç aşı olmamış 18 yaş üstü 4 milyon 200 bin, hatırlatma dozlarını yaptırmayan 25 milyondan fazla kişi bulunuyor.


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