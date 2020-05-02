HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 65, İspanya'da 276 kişi öldü

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 65, İspanya'da 276 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2020 13:09 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artışla 25 bin 100'e, İran'da ise 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi.

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 65, İspanya'da 276 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 276'ya düştü. Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100'e ulaştı.

VAKA SAYISI 216 BİN 582'YE YÜKSELDİ

Bakanlık toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 248 oldu.

Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.

SOKAKLAR SPOR YAPANLARLA DOLDU

Bu arada 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı.

48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı.

Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.

Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü.

Spor yapmak için sokağa çıkan aktör Antonio Banderas, foto muhabirlerini karşısında görünce sosyal medya hesabından "Evden çıkışta ilk koşu. Sokakta ilk karşılaşmam maskesiz olan ve kamerasını gözüme sokan paparazzilerle oldu. Evde kalmaya devam edeceğim." mesajını paylaştı.

İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 9 Mayıs'a kadar sürecek.

4 MAYIS'TAN İTİBAREN KADEMELİ NORMALLEŞME BAŞLAYACAK

Ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren "kademeli normalleşme" süreci başlayacak.

İRAN'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 6 BİN 156'YA YÜKSELDİ

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi.

Kaynak: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Bakan ve yardımcısı koronavirüse yakalandıBakan ve yardımcısı koronavirüse yakalandı
Alkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdularAlkışlanacak hareket: Evlerinin bahçesine ihtiyacı olanlar için kiler kurdular

En Çok Okunan Haberler

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

Programı yayından kaldırılmıştı! Müge Anlı'dan flaş açıklama

126 ülke Türkiye'den yardım istedi

126 ülke Türkiye'den yardım istedi

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

Playstation 4

Playstation 4

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Elon Musk tweet attı, Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

Bir tweet'le 14 milyar dolar kaybetti

Rusya’da bilanço ağırlaşıyor! 9 bin 623 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Bakan ve yardımcısı koronavirüse yakalandı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Yayılmaya devam ediyor! 3 milyon 400 bini geçti

Son dakika! Kim Jong-un 20 gün sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıktı

Flaş haber! Kim Jong-un 20 gün sonra ortaya çıktı

ABD'de koronavirüs tedavisi için 'Remdesivir' isimli ilaca 'acil durum onayı'

Trump duyurdu: 'Remdesivir' isimli ilaca 'acil durum onayı'

Japonya’da OHAL 1 ay daha uzatılabilir

Vakalar artışa geçince başbakan duyurdu! Flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.