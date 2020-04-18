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Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 73, İspanya'da 565 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 73 artarak 5 bin 31'e, İspanya'da ise 565 artışla 20 bin 43'e çıktı

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 73, İspanya'da 565 kişi öldü

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda canlı yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle İran genelinde 73 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1374 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

ÖLENLERİN SAYISI 5 BİNİ AŞTI

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 31'e çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 80 bin 868'e
ulaştığını bildirdi.

Cihanpur, hastanelerde tedavi gören 3 bin 513 hastanın durumunun kritik olduğu bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, iyileşen hastaların sayısının bir gün içinde 1923 arttığını ve şu ana kadar sağlığına kavuşan toplam kişi sayısının 55 bin 987 olduğunu ifade etti.

Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 330 bin 137 olduğunu sözlerine ekledi.

İran Sağlık Bakanlığının vaka ve can kayıplarına ilişkin açıkladığı verilere göre, ülkede Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı üst üste 7 gün düşüş gösterdi.

İSPANYA ÖLÜ SAYISI 20 BİNİ 43 OLDU

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 565 artışla 20 bin 43'e çıktı.

Kaynak: AA

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İRAN koronavirüs

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