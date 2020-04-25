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Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 76, İspanya'da 381 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2020 12:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak 5 bin 650'ye, İspanya'da ise 381 artışla 22 bin 905'e yükseldi.

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 76, İspanya'da 381 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan canlı yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1134 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Böylece ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 5 bin 650'ye çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 89 bin 328'e ulaştığını bildirdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 96'sının durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 68 bin 193 olduğunu belirtti.

Cihanpur, ülke genelinde bugüne kadar yapılan Kovid-19 test sayısının ise 410 bin 75'e çıktığını kaydetti.

RUHANİ'DEN HALKA UYARI

Öte yandan Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede son günlerde tedricen kaldırılmaya başlanan kısıtlamaların, virüs tehdidinin ortadan kalktığı anlamına gelmediğini belirtti.

Sosyal mesafe kurallarına riayet etmenin zaruretini vurgulayan Ruhani, "Atılan adımlar ve değerlendirmeler, salgını kontrol etme yolunda olmamıza rağmen vatandaşların farkındalık düzeyinin azalması halinde Allah göstermesin hastalığın tekrar zirveye çıkabileceğini gösteriyor. Bu durumda kısıtlamaları tekrar hayata geçirmek zorunda kalırız." ifadesini kullandı.

İSPANYA'DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 22 BİN 905'E ÇIKTI

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 381 artışla 22 bin 905'e çıktı.

Kaynak: AA

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