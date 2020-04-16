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Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 92, İspanya'da 551 kişi öldü

DÜNYA HABERLERİ  | 16.04.2020 12:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92 artarak, 4 bin 869'a, İspanya'da ise 551 artarak 19 bin 130'a yükseldi.

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 92, İspanya'da 551 kişi öldü

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 92
kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam can kaybının 4 bin 869'a yükseldiğini belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1606 artarak 77 bin 995'e çıktığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 594'ünün durumunun ağır olduğunu kaydeden Cihanpur, 52 bin 229 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 19 BİN 130 OLDU

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs İRAN

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