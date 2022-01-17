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Son dakika! Kötü kokular kan donduran olayı ortaya çıkardı! Televizyon kablosuyla boğularak öldürülmüş

17.01.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Şanlıurfa’da iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ’ın, mahalleyi saran kötü kokular sonrası evinde televizyon kablosu ile boğularak öldürülmüş halde bulundu. Kan donduran olay sonrasında ekipler Çetindağ’ı kablo ile boğan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Öldürülen Mahmut Çetindağ’ın kardeşi esnaf Lamih Çetindağ ise, "Abim kendi halinde bir insandı. Bizim kimseyle sıkıntımız yok. Herhangi bir şüphemiz de yok” ifadelerini kullandı.

Son dakika! Kötü kokular kan donduran olayı ortaya çıkardı! Televizyon kablosuyla boğularak öldürülmüş

Son dakika haberine göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ’ın (56) yakınları, evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi. Çetindağ’ı odada hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çetindağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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TELEVİZYON KABLOSUYLA BOĞULDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ceset, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis yaptığı ilk incelemede, Çetindağ’ın televizyon kablosu ile boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Çetindağ’ı kablo ile boğan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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"BİZİM KİMSEYLE BİR SIKINTIMIZ YOK"

Öldürülen Mahmut Çetindağ’ın kardeşi esnaf Lamih Çetindağ, olayın cinayet olduğunu söyledi. Çetindağ, “Olay öğrendiğimiz kadarıyla cinayetmiş. Arkadaşlarıyla birlikte eve gelmişler. Evde çay içmişler. Daha sonra ne olmuşsa artık televizyon kablosu ile boğulmuş. Abim kendi halinde bir insandı. Bizim kimseyle sıkıntımız yok. Herhangi bir şüphemiz de yok” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şanlıurfa
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