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  4. Son dakika: Köylüler altın aranmasına karşı çıktı! Arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü

Son dakika: Köylüler altın aranmasına karşı çıktı! Arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü

10.01.2022 21:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Germencik ilçesinin kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde Maden Teknik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın aramak için etüd çalışması yapıldığı iddiası yöre halkı ve çevrecilerin tepkisine neden oldu. Meydanda toplanıp, çalışmanın yapıldığı alana yürüyen kalabalık, jandarma barikatını aşıp, bir traktör kepçenin lastiklerini kesti. Kalabalığa engel olmak isteyen jandarmalardan bazılarının yaşanan arbede sırasında üniformaları yırtıldı.

Son dakika: Köylüler altın aranmasına karşı çıktı! Arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü

Germencik'e 49 kilometre mesafedeki 1200 nüfuslu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'nde, iddiaya göre 13 gün önce Maden Tetkik Arama (MTA) tarafından siyanürle altın araması yapılması için etüd sondaj çalışmalarına başlandı. Yöre halkı ve çevreciler, bölgede siyanürle altın çıkarılacak olmasının doğaya zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi. Bölgede 3 gündür eylem yapan yöre halkı ve çevrecilerin sayısı her geçen gün daha da arttı. Eyleme, Germencik Belediye Başkanı CHP'li Fuat Öndeş, Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu, Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED) Başkanı Halil Çetinkaya, Aydın Çevre ve Doğa Derneği (AYÇED) Başkanı Mehmet Vergili de destek verdi.

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Bugün öğle saatlerinde köy meydanında toplanan yaklaşık bin kişi, ellerinde Türk bayrakları ve 'Bu topraklarda sarı incir kebabı yetişir', 'Bu toprakları 400 yıldır atalarımız işliyor, geçimini sağlıyor', 'İçilesi zeytinyağı bu topraklardan elde edilir' ve 'İçme suyumuza siyanür karıştırmayın' yazılı dövizlerle 1 kilometre mesafedeki etüd çalışması yapılan bölgeye yürüdü. Jandarma ekipleri barikat kurarak eylemcilerin çalışma yapılan alana girmesini engelledi. Kalabalığın ısrarına rağmen jandarma 3 sondaj çalışması yapılan etüd alanına girilmesini izin vermedi.

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BARİKATI AŞIP İŞ MAKİNESİNİN LASTİKLERİNİ KESTİLER

Jandarmanın engellemi üzerine gerginlik yaşandı. Yöre halkı ve çevrecilerden oluşan eylemciler jandarma barikatını aşarak çalışmalara engel olmak için iş makinelerine doğru koşmaya başladı. Kalabalığa engel olmak isteyen jandarmalardan bazılarının üniformaları, yaşanan arbede sırasında yırtıldı. Öfkeli kalabalık etüd alanı girişindeki bir traktör kepçenin lastiklerini kesti.

Jandarma bunun üzerine diğer 2 iş makinesinin çevresinde önlem alıp, zarar verilmesini önledi.

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"BU TOPRAKLARI KİMSEYE VERMEYECEĞİZ"

Köylülerden Muammer Salık (50), "10 gün önce kamyonları gördüm ve ne yaptıklarını sordum. Bana araştırma yaptıklarını söylediler. Ben de hemen köye gelerek herkesi bilgilendirdim. Daha sonrada hep birlikte tepkimizi gösterdik. Gece iş makinelerini getirmişler. Mahallemizde altın madeni açtırmayacağız. Buradan ekmek yiyoruz. İçme sularımızın dibine sondaj çakılıyor. Tepkimiz çok büyük. Asla bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu toprakları kimseye vermeyeceğiz. Araştırma dahi yapılmasını istemiyoruz" dedi.

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'BU TEPKİYİ HEP BİRLİKTE GÖSTERECEĞİZ"

GERÇED Başkanı Halil Çetinkaya da kendilerinin de köylüler gibi bölgeye bir kazma dahi vurulmasını istemediklerini belirterek, "Daha önce jeotermal santrallerini yaparken de aynı oyunu yaptılar. Önce dediler ki biz araştırma yapıyoruz. Sonra bunu gelip şirketlere sattılar.

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Onlarla uğraşmak zorunda kaldık. Biz bu oyunları bildiğimiz için buna kesinlikle 'Hayır' diyoruz. Bu tepkiyi hep birlikte göstereceğiz" diye konuştu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise "Altın her yerde olabilir ama incir sadece burada var. Onun için zeytinimize, incirimize ve havamıza sahip çıkacağız. Dünya üzerinde toprağa, suya ve tarıma önem verildiğini herkes görürken, biz yanlış yapıyoruz. Altın için arazilerimizin elden gitmesine izin vermeyeceğiz ve elimizden geleni yapacağız" dedi.
Köylülerden Ayşe Ustam (61), "Geçimimizi bahçelerimizden sağıyoruz. Başka hiçbir gelirimiz yok. Sadece zeytin ve incir. Bu köyde doğdum büyüdüm. Mahallemizde altın madeni istemiyoruz" diye konuştu.

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"İNCİR VE ZEYTİNİMİZDEN ALTIN AKIYOR"

Meryem Çetin de (46), "Dağımıza, taşımıza, toprağımıza ve suyumuza dokunmasınlar. Kimseye zararımız yok. Kimse de bize zarar vermesin. Bizim ağaçlarımızın dallarında zaten altın var. İncir ve zeytinimizden altın akıyor. Bizim altına ihtiyacımız yok" diyerek, tepkisini dile getirdi.

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Köylüler ve çevreciler, MTA tarafından etüd çalışmasının yapılmadığını gözlemledikten sonra jandarma eşliğinde mahalleye döndü. (DHA)

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