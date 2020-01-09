Son dakika: Koza İpek Holding davasında cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında karar belli oldu. FETÖ'cü firari Akın İpek'in annesi Melek İpek'e terör örgütüne üyelik suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
CAFER TEKİN İPEK'E 79 YIL HAPİS CEZASI
Koza İpek Holding davasında kararını açıklayan mahkeme, Cafer Tekin İpek'i 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
Mahkeme, Koza İpek Holding bünyesindeki şirketlerde yargılanması tamamlanan sanıklara ait hisselerin müsaderesine hükmetti.
Kaynak: AA
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