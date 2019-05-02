Son dakika: KPSS davasında 64 sanığa hapis cezası!

2010 KPSS sorular\u0131n\u0131n s\u0131zd\u0131r\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin davada FET\u00d6 eleba\u015f\u0131 Fetullah G\u00fclen ile Adil \u00d6ks\u00fcz'\u00fcn birer akrabas\u0131, 6 y\u0131l 3'er ay hapse \u00e7arpt\u0131r\u0131ld\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar geliyor... Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! \u0130\u015fte yok olacak mesleklerFabrikadaki patlamada \u00f6len \u015eura, g\u00f6zya\u015flar\u0131yla u\u011furland\u0131Rize'de kaybolan 2 \u00e7ocuk, 17 saat sonra ormanda sa\u011f bulundu (9)
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