Son dakika | KPSS'deki mülakatlara müdahale var mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den dikkat çeken açıklamalar

Son dakika: Mülakat gündemiyle ilgili yeni gelişme... KPSS'den yüksek puan almalarına rağmen sözlü mülakatta düşük alarak atanamayanların iddiaları gündem yaratmış CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine konuyla ilgili randevu verilmediğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığının önüne gitmişti. CHP lideri Kılıçdaroğlu kapıdan içeri alınmazken, karşılıklı çok sert ifadeler kullanılmıştı. Türkiye'nin gündemindeki mülakatlarla ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer yaptığı açıklamada KPSS'de yapılan mülakatlara hiçbir şekilde müdahale edilmediğini belirtti. KPSS’de birinci olup mülakatta elenen isim ile ilgili sürecin devam ettiğini söyleyen Bakan Özer, mülakatın kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Milli Eğitim Bakanı Özer'in KPSS ve mülakatlarla ilgili yaptığı açıklamaların detayları...

MÜLAKATLARA BİR MÜDAHALE VAR MI? MÜLAKAT SİSTEMİ KALDIRILIR MI?

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Özer, tartışma konusu olan mülakatlarla ilgili, “Mülakat kanunda var. Bu bakanlığın tercihi değil. Kaldırılabilir ancak bunu kaldırmak meclisin iradesinde. Bizim kanun teklifi verme yetkimiz yok biliyorsunuz” dedi. Bakan Özer mülakatlarda bazı tarikat ve cemaatlerin öncelendiği, mülakat sonuçlarına müdahale edildiği yönündeki iddialara çok kesin bir şekilde, “Bunlar asla doğru değil. Dışarıdan hiçbir müdahale yok. Bu ülkede tek bir Milli Eğitim Bakanlığı var ve orayı da ben yönetiyorum” diye yanıtladı.

KPSS’de birinci olup mülakatta elenen isim ile ilgili de konuşan Bakan Özer, “Süreç işliyor, itiraz eder, mahkemeye gider…İtiraz süreci bitti, ayın 14’üne kadar incelenip cevap verilecek” dedi.

"MÜLAKAT VE KPSS SONUÇLARI YÜZDE 99 ÖRTÜŞÜYOR"

KPSS ve mülakatların yüzde 97 oranında örtüştüğünü ifade eden Özer, şunları kaydetti:

“Bazen çeşitli sebeplerden kaynaklanan farklılıklar olabiliyor. Bakın Nagehan Hanım öğretmenlik özel nitelikler gerektiren bir meslek. Size John Nash örneği vereyim. Çok büyük bir dehaydı ama iyi bir öğretmen olabilir miydi? Yani bazen donanımlı, bilgili de olsanız anlatma kabiliyeti gibi temel bir alanda eksikseniz nasıl öğretmenlik yapacaksınız? Ya da kekeme iseniz mesela… Örnek veriyorum, somut bir olay üzerine konuşmuyorum. Öğretmenlikte işin pedagojik, psikolojik boyutu da var, bunu unutmayalım. Kısacası eğitim üzerinden, gençler üzerinden siyaset yapılmasını doğru bulmuyorum. Bakın Kılıçdaroğlu sizin kanalda çıktığı yayında ‘Ben zaten Milli Eğitim Bakanı ile görüşmeye gitmedim’ dedi. Nagehan Hanım ben herkesle görüşürüm. Amaç görüşmek olsaydı, doğru bir dille randevu istenseydi neden görüşmeyeyim? Kaldı ki Kemal Bey ben bakan olduğumda bir 'hayırlı olsun’a geldi mi? CHP’den grup başkanvekili ve başka vekiller daha önce geldiler, görüştük. Bizim herkese kapımız açık. MEB çok şeffaftır. Bizim gizli saklı işimiz yok.”

