Son Dakika: KPSS iddialarında flaş gelişme! Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi

Son dakika haberi: Türkiye'nin gündemindeki KPSS sorularının sızdırıldığı yönündeki iddialara ilişkin birbiri ardına önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Alınan bilgiye göre, mali polis Yediiklim Yayınevinin iki farklı şubesine baskın yaptı. Polis ekiplerinin aramaları sürüyor. İşte son dakika KPSS haberinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konunun incelenmesi için dün DDK'ye verdiği talimatın ardından DDK müfettişleri incelemelerine başlamış, ayrıca iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, suç duyurusu üzerine "sahtecilik", "kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma açtı.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama başlattı.

TÜM DOKÜMANLARDAN BİRER NÜSHA ALINACAK

Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

"KPSS SORULARI SIZDIRILDI" İDDİASI

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan bazı soruların, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddiası gündeme gelmişti. Bir anda gündemin en çok konuşulan konularından bir tanesi haline gelen iddiaların ardından ÖSYM bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanılmıştı.

Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı vermişti. Erdoğan, konuyla ilgili bir açıklama da yaparak "Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın talimatı sonrası gece yarısı ise flaş bir gelişme yaşanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alınmıştı.

Erdoğan'ın talimatı sonrası Devlet Denetleme Kurulu tarafından çalışmalara başlanmıştı. Devlet Denetleme Kurulu bugün KPSS hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Devlet Denetleme Kurulu’nun suç duyurusu üzerine soruşturma başlatmıştı. Diğer yandan YÖK de DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak Yükseköğretim Kurulunca da inceleme başlatıldığını duyurmuştu.



