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  4. SON DAKİKA | KPSS iptal edilecek mi? Türkiye o soruları konuşuyor! Devlet Denetleme Kurulu'ndan açıklama geldi

SON DAKİKA | KPSS iptal edilecek mi? Türkiye o soruları konuşuyor! Devlet Denetleme Kurulu'ndan açıklama geldi

03.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS iptal edilecek mi? Herkesin konuştuğu sınavın ardından son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan KPSS açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiği KPSS'deki 'aynı soru' iddialarıyla ilgili konuşan Arıncı, bugün DDK müfettişlerinin ÖSYM'ye gideceğini duyurdu.

SON DAKİKA | KPSS iptal edilecek mi? Türkiye o soruları konuşuyor! Devlet Denetleme Kurulu'ndan açıklama geldi

Son dakika: Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı, KPSS'deki 'aynı soru' iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün DDK müfettişleri KPSS sınavı ile ilgili ÖSYM'ye gidecek. Problemli bir durum var gibi gözüküyor. KPSS raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak" dedi. NTV'ye konuşan Arıncı, rapor için bir süre öngörmediklerini de sözlerine ekledi.

Arıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inceleme talimatı sonrası yaptığı ilk açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KPSS ile ilgili iddialar konusunda Devlet Denetleme Kurulu tarafından çalışmalara başlanmıştır." demişti.

2022 KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ?

İddialara konu olan soru sayısının 20-30 civarında olduğu belirtiliyor.

İhtimaller arasında yer alan soru iptali durumunda KPSS puanlarını oldukça fazla etkileneceğini, bu yüzden de sınavın iptal edilmesinin çok daha güçlü bir olasılık olduğu söyleniyor.

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NE OLMUŞTU?

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) sorulan bazı sorunların, Yediiklim Yayınları'nın deneme soru kitapçığındaki sorularla aynı olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. ÖSYM iddiaların 'asılsız' olduğunu belirtirken, akşam satlerinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kuruluna inceleme talimatı verirken, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Söz konusu gelişmeler sonrası Yediiklim Yayınları'ndan açıklama geldi.

KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası Yediiklim Yayınları'ndan açıklama geldi: Kesinlikle tesadüfKPSS'deki 'aynı soru' iddiaları sonrası Yediiklim Yayınları'ndan açıklama geldi: Kesinlikle tesadüf


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ÖSYM KPSS ddk
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