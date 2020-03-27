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Son dakika: KPSS'nin yapılacağı tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav tarihlerine ilişkin açıklama yaptı. Aygün, sınav tarihlerinin gözden geçirildiğini ve yeniden düzenlendiğini belirterek KPSS Alan Bilgisi Testi'nin 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumlarının 6 Eylül'de yapılacağını açıkladı.

Son dakika: KPSS'nin yapılacağı tarih belli oldu

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sınav tarihlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." ifadelerini kullandı.

Aygün'ün açıklamasından satır başları:

KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak.

KPSS, önlisans düzeyinde 25 Ekim'de, ortaöğretim düzeyinde ise 22 Kasım'da yapılacak.


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Anahtar Kelimeler:
KPSS sınav

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