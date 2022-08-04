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  4. Son dakika: KPSS personel alımı ne zaman yapılacak? İletişim Başkanı Altun'dan kritik açıklama

Son dakika: KPSS personel alımı ne zaman yapılacak? İletişim Başkanı Altun'dan kritik açıklama

04.08.2022 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'ye ilişkin paylaşımda bulundu. Herkes KPSS ile personel alımının ne zaman yapılacağını merak ederken İletişim Başkanı Altun'dan açıklama geldi. Altun, açıklamasında "KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır." dedi.

Son dakika: KPSS personel alımı ne zaman yapılacak? İletişim Başkanı Altun'dan kritik açıklama

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sızıntı soru iddialarıyla gündem olan 2022-KPSS'ye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"2022-KPSS kapsamında 31 Temmuz’da yapılan oturumların iptal edilmesi, 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumların da ertelenmesi nedeniyle, kamu kurumlarımızın KPSS ile personel alım süreçleri yeni KPSS takvimine göre güncellenecektir."

"KPSS ile alım yapmayı planlayan kamu kurumlarımız, kontenjan ve şartlarını 17 Eylül’de başlayacak KPSS takvimindeki sınavların gerçekleşmesi ve sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca duyuracaktır."

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