Son Dakika: KPSS sonuçları açıklandı (Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Sorgulama Ekranı)

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı. Haberi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Dr. Aygün paylaşımında şunları ifade etti:

Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli KPSS adaylarımız,

Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://t.co/CPr8RBogKf sayfamızdan öğrenebilirler.

Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021KPSS — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) September 16, 2021

## KPSS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

