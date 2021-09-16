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Son Dakika: KPSS sonuçları açıklandı (Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Sorgulama Ekranı)

16.09.2021 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün KPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Son Dakika: KPSS sonuçları açıklandı (Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Sorgulama Ekranı)

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı. Haberi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından duyurdu. Prof. Dr. Aygün paylaşımında şunları ifade etti:

Değerli KPSS adaylarımız, Ağustos ayında ardışık üç hafta sonu gerçekleştirdiğimiz 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sınav sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan öğrenebilirler. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum.

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Anahtar Kelimeler:
KPSS
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