Son Dakika | KPSS sonuçlarında mülakat isyanı! 92 puan alıp atanamayınca gündem oldu! Kılıçdaroğlu Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istedi

Son dakika: Mülakat sonuçları ile KPSS'de atanamayan öğretmen adaylarının paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı. Yeni açıklanan sonuçlara göre Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yeterli puan almalarına rağmen sözlü mülakatlardan elenen adaylar sosyal medyadan tepki gösterdi.

SON DAKİKA | KPSS'DEN 92.7 PUAN ALDI SÖZLÜ MÜLAKATTA DÜŞÜK ALIP ATANAMADI

Çok sayıda aday KPSS'den yüksek not almasına rağmen sözlü mülakatta elendiklerini iddia ederek "Mülakata hayır" etiketiyle Twitter'da paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımlardan biri de KPSS’den 92,7 puan almasına rağmen mülakat sonucunda atanamayan öğretmen adayı Sare Halıcı’ydı.

KILIÇDAROĞLU DESTEK VERDİ

Halıcı'nın tepkisine ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek geldi. Atanamayan öğretmen adayının paylaşımını alıntılayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bugün yalnızca bu konuyla ilgileneceğini duyurdu.

CHP lideri sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Hakkı yenmiş gençlerle görüşmeye devam ediyorum. Gece uzun… Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim.” dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ÖZER'DEN RANDEVU İSTEDİ AMA...

CHP lideri duyurusunu yaptığı adımla ilgili açıklamayı ise öğleden sonra yaptı. Kılıçdaroğlu, konuyu görüşmek üzere Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den randevu talep ettiğini ancak kendisine bir yanıt verilmediğini söyledi.

Twitter hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı;

"KPSS’deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hala ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor. Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!"

CHP GENEL MERKEZİNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde KPPS'den yüksek puan almalarına rağmen, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için yapılan mülakatta düşük puan alan 4 öğretmen adayı ile de bir araya geldi. Öğretmen adaylarıyla basın toplantısı düzenleyen Kılıçdaroğlu, "4 arkadaşımız bizim evlatlarımız, yani Türkiye'nin bugünü ve geleceği. Onlara özür borcumuz var; yapılan bu işlemler dolayısıyla. Fakat bırakın özür dilemeyi, yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bu haksızlığı o nedenle 84 milyonun duymasını istedim" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MÜLAKAT TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu, vicdan sahibi herkesin elini vicdanına koyması gerektiğini söyleyerek, "Dün akşam yüksek puan alan fakat sözlüde elenen Sare adlı kızımızla görüştüm. Önce kendisini yüksek puan aldığı için kutladım. Bana; 'Çok üzgünüm, keşke bu puanı almasaydım, en azından bir gerekçem olurdu. 'Ben yüksek puan alamadığım için mülakata da çağırmadılar' derdim' diyor. Halkımıza seslenmek isteriz; Adaletin olmadığı bir yerde huzur, bereket olur mu? Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır? Kim böyle bir hakkı kendi üstüne alıyor? Bu çocukların geleceğini nasıl çalıyorlar, gasbediyorlar? Buna hepimizin itiraz etmesi lazım. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden 84 milyonun itiraz etmesi lazım. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.

"AKLIMIZIN ALMADIĞ OLAYLAR TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞİYOR"

Kılıçdaroğlu, "Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Kime böyle bir yetki verildi? Daha önce bu konuda benzer olaylar çıktığında olay Danıştay'a yansıdı. Danıştay'ın verdiği bir karar var; 'mülakatta artı 3, eksi 3 puan verebilirsiniz' diyor. 1 puan aralığı belirliyor. KPSS'de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar, yani Danıştay kararına uymuyorlar. Danıştay kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Aklımızın almadığı, düşünemediğimiz olaylar Türkiye'de gerçekleşiyor. Bu karar çıktıktan sonra Milli Eğitim Komisyonu'nda, bütün siyasi partilerin temsilcileri hep beraber Danıştay'ın bu kararına uyulması konusunda görüş birliği sağladılar. Grubu olan bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı. Bu konuda görüş birliği sağladılar. Görüş birliğine dahi uyulmuyor."

KILIÇDAROĞLU: BU MÜLAKAT BELASINI KALDIRACAĞIZ

Kılıçdaroğlu, gençlerin hakkını hukuku korumanın boynunun borcu olduğunu vurgulayarak, "Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haklarını alıncaya kadar da mücadele edeceğiz. Birilerinin hakkını birilerine yedirmeyeceğiz. Herkesin hakkı kendisine ait olmalıdır. Torpili getirirseniz, adam kayırmacılığı getirirseniz bu işler düzelmez. O nedenle ben bu arkadaşların huzurunda da milletime açık ve net söz veriyorum. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı? KPSS'ye giriyor, kim kaç puan alıyorsa puanına göre yerleştireceksiniz. Bitti, bu kadar. Benim adamım olsun, onun adamı olsun, onun dayısı olsun, onun akrabası olsun; dayısı olmayan ne yapacak? Akrabası olmayan ne yapacak? Bu ülkenin garibi ne yapacak? Evladını yetiştiren anne ve baba ne yapacak? Sözüm söz bu mülakat belasını kaldıracağız" ifadesini kullandı.

(DHA)



