SON DAKİKA | KPSS soruşturmasında DDK müfettişlerinden ilk tespit: Aynı soruların yanında çok sayıda benzer soru da var

Son dakika: KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavında sorulan bazı soruların birebir Yediiklim Yayınevi'nin denemelerinde daha önce sorulduğu ortaya çıktı. İddialar gündeme bomba gibi düşerken, şıkların bile birebir aynı olduğu görseller sosyal medyada hızla yayıldı. Söz konusu iddiaların ardından ÖSYM 'sorun yok' açıklaması yapsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlattı.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkaı Hüseyin Aygün'ü görevden alarak, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u atadı.

Söz konusu görevden alma ve atama kararlının ardından 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Alınan bilgiye göre, mali polis Yediiklim Yayınevinin iki farklı şubesine baskın yaptı.

TÜM DOKÜMANLARDAN BİRER NÜSHA ALINACAK

Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

Öte yandan soruşturmanın bir diğer ayağı olan ÖSYM'de de Devlet Denetleme Kurulu (DDK) müfettişleri incelemelerine başladı.

DDK'NIN KPSS İNCELEMESİNDE İLK BULGULAR

Habertürk'te yer alan habere göre; DDK müfettişlerinin yaptığı ilk incelemelerde Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular tespit edildi. Bire bir aynı soruların yanı sıra ufak değişiklikler yapılmış benzer sorular tespit edildi. Bu gelişme üzerine DDK Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi.

PERSONEL DE İNCELENİYOR

Söz konusu incelemenin sadece sorular üzerinden değil, ÖSYM personelini de kapsadığı öğrenildi.

FETÖ İZİ DE ARAŞTIRILACAK!

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre ise olayın arkasında başta FETÖ olmak üzere herhangi bir suç örgütünün olup olmadığı da detaylı olarak araştırılacak. Bazı yayınevlerinin ÖSYM ile ilişki boyutu da derinlemesine incelenecek.



