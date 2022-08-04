HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | KPSS soruşturmasında DDK müfettişlerinden ilk tespit: Aynı soruların yanında çok sayıda benzer soru da var

SON DAKİKA | KPSS soruşturmasında DDK müfettişlerinden ilk tespit: Aynı soruların yanında çok sayıda benzer soru da var

04.08.2022 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: KPSS soruşturmasında ilk sonuçlar gelmeye başladı. Türkiye'nin konuştuğu ve yakından takip ettiği soruşturmayı yürüten ve ÖSYM ile Yediiklim Yayınevi'nde incelemelerde bulunan DDK müfettişlerinin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular ve benzer sorular tespit ettiği öğrenildi. Söz konusu gelişmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgilendirildiği belirtilirken, soruşturmanın sonucu merakla bekleniyor.

SON DAKİKA | KPSS soruşturmasında DDK müfettişlerinden ilk tespit: Aynı soruların yanında çok sayıda benzer soru da var

Son dakika: KPSS'deki 'aynı soru' iddiaları Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. 31 Temmuz'da yapılan KPSS sınavında sorulan bazı soruların birebir Yediiklim Yayınevi'nin denemelerinde daha önce sorulduğu ortaya çıktı. İddialar gündeme bomba gibi düşerken, şıkların bile birebir aynı olduğu görseller sosyal medyada hızla yayıldı. Söz konusu iddiaların ardından ÖSYM 'sorun yok' açıklaması yapsa da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu inceleme başlattı.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN GÖREVDEN ALINDI

"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." açıklamasını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkaı Hüseyin Aygün'ü görevden alarak, yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u atadı.

Söz konusu görevden alma ve atama kararlının ardından 2022-KPSS Lisans oturumundaki bazı sorularla ilgili Devlet Denetleme Kurulu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti. Alınan bilgiye göre, mali polis Yediiklim Yayınevinin iki farklı şubesine baskın yaptı.

TÜM DOKÜMANLARDAN BİRER NÜSHA ALINACAK

Aramada polisin, burada bulunan dijital materyal ve tüm KPSS dokümanlarından birer nüsha alacağı öğrenildi.

Öte yandan soruşturmanın bir diğer ayağı olan ÖSYM'de de Devlet Denetleme Kurulu (DDK) müfettişleri incelemelerine başladı.

DDK'NIN KPSS İNCELEMESİNDE İLK BULGULAR

Habertürk'te yer alan habere göre; DDK müfettişlerinin yaptığı ilk incelemelerde Yediiklim Yayınevi’nin deneme sınavı soruları ile KPSS sınavının soruları arasında bire bir aynı olan sorular tespit edildi. Bire bir aynı soruların yanı sıra ufak değişiklikler yapılmış benzer sorular tespit edildi. Bu gelişme üzerine DDK Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdi.

PERSONEL DE İNCELENİYOR

Söz konusu incelemenin sadece sorular üzerinden değil, ÖSYM personelini de kapsadığı öğrenildi.

FETÖ İZİ DE ARAŞTIRILACAK!

Sabah'ın aktardığı bilgiye göre ise olayın arkasında başta FETÖ olmak üzere herhangi bir suç örgütünün olup olmadığı da detaylı olarak araştırılacak. Bazı yayınevlerinin ÖSYM ile ilişki boyutu da derinlemesine incelenecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!
32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler yarına çevrildi
İçinden çıkanlar dudak uçuklattı! Altından tuğla bile varİçinden çıkanlar dudak uçuklattı! Altından tuğla bile var
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS yediiklim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

İlginizi Çekebilir

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

40'lı yaşlara geldiğinizde vücudunuza ne olur?

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Şehri kuşattılar, korku salıyorlar: Gördüğünüz yerde saklanın

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.