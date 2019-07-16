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SON DAKİKA! KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; 2019 KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek- genel kültür, eğitim bilimleri oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.

SON DAKİKA! KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM'den KPSS soru ve cevap anahtarı için gelen açıklama şu şekilde:

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecek. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacak.

Ayrıntılar geliyor...

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ösym KPSS 2019 KPSS A grubu SORU VE CEVAP ANAHTARI

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