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Son Dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

14.07.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre KPSS-2021/1 sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilecek.

Son Dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için tercihleri alınan bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, "01-08 Temmuz 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 09.10'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir" denildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Dayısı olmayanlar sevinmesin sonuca
yeni dayımız yapay zeka çocuk
Sınava girersin ayrı bir para yatırırsın, tercih yaparsın ayrı bir para yatırırsın, sonra Avrupa bizi kıskanıyor tabi kıskanır adamların üretemediği tek şey üç kağıtçılık devlet eliyle dolandırıcılık seçime az kaldı, biraz da başkaları yesin bakalım adamız diye kravat giyip dolanın bakalım kravatının ucunu şeytana vermişler

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