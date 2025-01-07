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  4. SON DAKİKA | Kritik CHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Kapıda karşıladı...

SON DAKİKA | Kritik CHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Kapıda karşıladı...

07.01.2025 10:44
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Son dakika haberi: DEM Parti İmralı heyetinin Meclis turu devam ediyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün de CHP ile bir araya geldi. Genel Başkanı Özgür Özel ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı.

SON DAKİKA | Kritik CHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Kapıda karşıladı...

Son dakika: DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma gerçekleşiyor. DEM Parti İmralı heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret ediyor.

GÖRÜŞME BAŞLADI, ÖZGÜR ÖZEL KAPIDA KARŞILADI

Meclis'te gerçekleşen ziyaret saat 10.30'da başladı.

DEM Parti heyeti ve CHP'liler girişte gazetecilere fotoğraf verdi.

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İki heyet daha sonra görüşmeye geçti.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma törenlerinde DEM Parti ile CHP arasında bir görüşme olup almayacağına ilişkin soruya, "MYK toplantısında durumu değerlendireceğiz. Ama kimse böyle bir mevzuda, 'Efendim bütün genel başkanlar görüşsün ama bir partinin genel başkanı bir başka şekilde konumlansın' falan... Bunlar bu meseleyi siyasi stratejilere dökmek olur. Bu da doğru bir şey olmaz" diye yanıt verdi.

Özel DEM Parti İmralı heyetinin görüşmeleriyle ilgili ise şunları söyledi:

"Toplumsal mutabakatın bizim için en önemli köşe taşı şehit aileleri ve gaziler. Burada dünya kadar şehit babasının, gazinin gözünün içine bakabiliyorsak bu tutumumuz sayesindedir. Bu tutumumuzu sürdüreceğiz. Şehit ailelerinin ve gazilerin 'evet' demedikleri hiçbir şeye 'evet' demeyiz. Onları incitecek hiçbir tutumda bulunmayız."

DEM heyeti, Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ardından da 2. kez İmralı'ya gidecekler.

AK PARTİ-DEM GÖRÜŞMESİ: "SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU"

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK Parti Meclis grubunu ziyaret etti.

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Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya geldi.

Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, fikirlerimizi paylaştık. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır." dedi

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CHP son dakika DEM Parti
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