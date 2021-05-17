Son Dakika: Kritik kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.15'te toplanan kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

Vaka sayısını aşağıya düşürmek için 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak. Toplantıda 1 Haziran sonrasında Türkiye'de hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Aşılamada Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

ESNAFA DESTEK PAKETİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yönelik bir dizi destek planı açıklaması bekleniyor.

Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.



