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Son Dakika: Kritik kabine toplantısı başladı

17.05.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda 1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceği belli olacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yönelik bir dizi destek planı açıklaması bekleniyor.

Son Dakika: Kritik kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.15'te toplanan kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, bir sunum gerçekleştireceği toplantıda, 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuçları analiz edilecek. Nüfusa oranlı il vaka haritası üzerinde değerlendirme yapılacak.

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Vaka sayısını aşağıya düşürmek için 1 Haziran'a kadar kademeli normalleşme tedbirleri uygulanacak. Toplantıda 1 Haziran sonrasında Türkiye'de hangi tedbirlerin uygulanacağı şekillenecek. Aşılamada Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde de durulacak, yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

ESNAFA DESTEK PAKETİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnafa yönelik bir dizi destek planı açıklaması bekleniyor.

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Kabine toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.


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Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı

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