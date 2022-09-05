HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı bugün! Hangi borçlar silinecek? Ucuza konut projesi masada...

SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı bugün! Hangi borçlar silinecek? Ucuza konut projesi masada...

05.09.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik kabinede icralık ve hacizlik 2 bin TL’ye kadar olan borçların silinmesine dair yasal düzenleme ve sosyal ucuz konut kampanyası masada olacak. Eylül ayı ilk toplantısında aynı zamanda Yunanistan'la yaşanan gerilim, terörle mücadele ve ekonomideki son durumun da ele alınacağı öğrenildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı bugün! Hangi borçlar silinecek? Ucuza konut projesi masada...

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Külliye'de yapılacak. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler masaya yatırılacak. Atılacak adımlar kapsamında hem borçların silinmesi hem de TOKİ eliyle vatandaşın kira öder gibi ucuza ev alabileceği formüller değerlendirilecek. İşte Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların gündemine ilişkin konularla ilgili son dakika detayları...

SON DAKİKA | İCRALIK VE HACİZLİK BAZI BORÇLAR SİLİNECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

HANGİ BOÇLAR SİLİNECEK?

Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

kabıne

HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

TOPLAMDA 30 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.

YASA MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Farklı birçok konunun da ele alınması beklenen Kabine toplantısına ele alınacak diğer başlıklar da şöyle;

1

UCUZA EV TEMİN EDİLECEK TARİHİ KAMPANYA İÇİN GERİ SAYIM

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

Bu kapsamda yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

TOKİ eliyle yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.

3

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak.

YUNANİSTAN İLE SON DURUM

Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek maddelerden biri de Yunanistan'ın hem Ege ve Akdeniz'deki tahrikleri hem de uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerine karşı atılacak adımlar olacak.

EKONOMİDE ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE

Tüm bu gelişmeler dışında Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.

4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından yoğun diplomasi trafiği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı elvermesi durumunda alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildiYer: Bursa! Polise saldırdılar, çok sayıda takviye ekip sevk edildi
Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!Dolandırıcıların yeni taktiği şaşkına çevirdi!
Kılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıtKılıçdaroğlu’ndan Selçuk Bayraktar’ın o sözlerine yanıt
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Cenk Tosun'a tekme atıldı! Beşiktaş'a saldırı...

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Yeni aşkıyla pozu olay oldu

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Pençe Kilit'te askeri helikopter kaza kırıma uğradı

Yolunu kesip kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

Yolunu kesip kurşun yağdırdı! Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı

İspanya’dan kalkan özel jet Letonya'da düştü

İspanya’dan kalkan özel jet Letonya'da düştü

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

Sosyal medya bu kareyi konuşuyor! Göründüğünden farklı

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.