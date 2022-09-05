SON DAKİKA | Kritik Kabine toplantısı bugün! Hangi borçlar silinecek? Ucuza konut projesi masada...

Son dakika haberi: Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe Külliye'de yapılacak. Kabine Toplantısı kapsamında dar gelirli vatandaşların elini rahatlatacak önlemler masaya yatırılacak. Atılacak adımlar kapsamında hem borçların silinmesi hem de TOKİ eliyle vatandaşın kira öder gibi ucuza ev alabileceği formüller değerlendirilecek. İşte Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanların gündemine ilişkin konularla ilgili son dakika detayları...

SON DAKİKA | İCRALIK VE HACİZLİK BAZI BORÇLAR SİLİNECEK

Sabah'ta yer alan habere göre; dar gelirliye ekonomik destek sağlayacak hamleler uzun süredir Hükümetin gündeminde. Yeni yasama yılının açılması ile de icralık, hacizlik olmuş bazı borçların silinmesine dair yasal bir düzenleme gerçekleşecek.

HANGİ BOÇLAR SİLİNECEK?

Yapılacak çalışma kapsamında elektrik, doğal gaz, su gibi sözleşmeden kaynaklı borçların silinmesi planlanıyor.

HANGİ TARİHLER ARASINDAKİ BORÇLAR İÇİN GEÇERLİ?

Yürürlük tarihine ilişkin de bir takvim masada. 15 Ağustos ve öncesine ilişkin borçların silinmesi çalışma kapsamında. Planlanan yol haritasında bu tarih dikkat çekerken düzenlemenin toplamda 6 milyon kişiyi kapsaması bekleniyor.

TOPLAMDA 30 MİLYARLIK BORÇ SİLİNECEK

Silinecek toplam borç miktarının da 30 milyar TL'yi bulacağı öngörülüyor.

YASA MECLİSE NE ZAMAN GELECEK?

Yasama yılının açılması ile birlikte TBMM gündemine gelmesi ve oylanması bekleniyor.

Farklı birçok konunun da ele alınması beklenen Kabine toplantısına ele alınacak diğer başlıklar da şöyle;

UCUZA EV TEMİN EDİLECEK TARİHİ KAMPANYA İÇİN GERİ SAYIM

13 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat açıklayacağı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili de son durumun değerlendirileceği Kabine Toplantısında açıklama öncesi planlar masaya yatırılacak.

Bu kapsamda yeni yapılacak ucuz konutlar, dönüştürülecek konutlar, başvuru koşulları ve kontenjanlarla ilgili belirlenen kriterler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

TOKİ eliyle yürütülecek olan ucuz ev kampanyasının detayları 13 Eylül'de kamuoyu ile paylaşılacak.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısının rutin gündemlerinden biri de terörle mücadele olacak.

YUNANİSTAN İLE SON DURUM

Bakanlar Kurulu'nda görüşülecek maddelerden biri de Yunanistan'ın hem Ege ve Akdeniz'deki tahrikleri hem de uluslararası arenadaki lobi faaliyetlerine karşı atılacak adımlar olacak.

EKONOMİDE ÇOK YÖNLÜ MÜCADELE

Tüm bu gelişmeler dışında Kabine gündeminde ekonominin farklı alanlarında atılan ve atılacak adımlar da değerlendirilecek. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aracılığı ile sağlanan ucuz gıda erişiminde gelinen son durum, Merkez Bankası'nın aldığı ve alacağı kararların değerlendirmesi, fahiş fiyat artışlarıyla mücadelede tedbirlerin değerlendirilmesi de Kabine Toplantısında ele alınacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Kabine toplantısının ardından yoğun diplomasi trafiği olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı elvermesi durumunda alınan kararlarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.



